"SUPER UTORAK" NE DONOSI POBEDNIKA: Bajden i Tramp bi najranije sredinom meseca mogli da osvoje predsedničke nominacije

U Americi se danas održavaju predizbori u 15 saveznih država, kada glasači tokom čuvenog "super utorka" biraju svoje favorite za predsednika.

Tanjug

No, iako se danas bira skoro trećina delegata nijedan od dvojice najizvesnijih kandidata za predsednika, aktuelni šef Bele kuće Džo Bajden i lider republikanaca Donald Tramp, neće osvojiti predsedničku nominaciju.

Čak iako im pripadne maksimalan broj delegata, Trampu 865, a Bajdenu 1.420, koliko ih ima u svim državama koje danas biraju kanidate, obojici će faliti određen broj kako bi i zvanično dostigli magičnu cifru od potrebnih 1.215 (za republikance) i 1.968 (za demokrate). Tramp sada ima 244, a Bajden 206.

Ipak, njih dvojica bi najranije do kraja meseca mogli to da ostvare nakon još nekih predizbora. Trampu bi to eventualno pošlo za rukom već 12. marta, a Bajdenu 19. marta.