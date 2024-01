NEMAČKA mora da uzme u obzir mogućnost vojnog sukoba sa Rusijom i da se pripremi za to, rekao je ministar odbrane zemlje Boris Pistorijus televiziji ZDF.

Ne govorimo o „konkretnoj pripremi za napad“, ali tu mogućnost moramo uzeti u obzir, smatra ministar.

- A kada nešto uzmemo u obzir, treba da se uklopimo u opasnost, za koju se ne zna da li će doći i kada. Za ovu mogućnost je neophodno da se naoružamo – to je ono što sada radimo zajedno sa našim NATO saveznicima. To je neophodno - rekao je on.

U tu svrhu u baltičkim državama treba da bude prisutna nemačka brigada, koja će do 2027. godine biti „potpuno borbeno spremna“, dodao je ministar. On je takođe citirao procene vojnih eksperata da će biti potrebno „nekoliko godina da Rusija može to da uradi (da pokrene rat)“.

- Ovo su procene - niko sa sigurnošću ne zna. I moramo aktivno da iskoristimo ovo vreme – narednih tri do pet godina – da se naoružamo - zaključio je Pistorijus.

Ruski politikolog Jurij Svetov, komentarišući izjavu Pistorijusa, podseća da je posle Drugog svetskog rata Nemačka stvorila Bundesver (Bundesver - nemačke oružane snage], gde je ključna reč Vehr [odbrana]. Sada se priča da je vreme da Nemačka ima Vermaht sa ključnom rečju Maht [snaga, moć] – ono što je imao Hitler.

- Alarmantno je da je Pistorijus najpopularniji u državi i da ima sve šanse da postane kancelar Nemačke. Ova osoba ne predlaže rešavanje ekonomskih problema, već predlaže da se novac potroši na oružje. Time se izražavaju neke unutrašnje tendencije nemačkog društva, gde se nastavlja žeđ za osvetom - istakao je on.

