UKRAJINA nema šanse da pobedi Rusiju, zato bi Sjedinjene Američke Države morale da nateraju ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da pregovara, piše list „Nejšn“.

Foto: EPA/JUSTIN LANE

- Administracija Džozefa Bajdena bi trebalo da se suoči sa realnošću: desetine milijardi vojne pomoći su u najboljem slučaju dovele u ćorsokak - navodi se u tekstu.

U članku piše da oružje koje Zapad isporučuje Ukrajini ne daje obećane rezultate, ali Vašington i Kijev već po navici traže još više, a mediji raspiruju beskonačan konflikt.

Autor smatra da bi SAD trebalo da nateraju ukrajinskog predsednika da sedne za pregovarački sto.

- Zelenski ne može sam politički to da uradi zbog nacionalističkih demonstracija ili mogućeg prevrata. Važnije pitanje, na koje do sada nema odgovora, pod kojim uslovima ukrajinska i ruska vlada mogu prihvatiti sporazum o prekidu vatre, a jedini način da se to sazna su pregovori - zaključuje se u tekstu.

Oružane snage Ukrajine su 4. juna počele kontraofanzivu u tri pravca, ali ni na jednom delu fronta nisu postigli uspehe. Kako je ranije naveo ruski predsednik Vladimir Putin ukrajinska vojska trpi ozbiljne gubitke.

(Sputnjik)

