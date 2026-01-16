"SAD USKORO POKREĆU ISTRAGU O UTICAJU "MUSLIMANSKE BRAĆE" U BIH Blagojević: Tramp hoće da zaštiti hrišćanske zemlje od islamskog terorizma

BIVŠI guverner američke države Ilinois i jedan od najbližih saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, Rod Blagojević, izjavio je da je ogranke grupe "Muslimanska braća" u Egiptu, Jordanu i Libanu odavno trebalo označiti kao terorističke organizacije i istakao da bi SAD uskoro mogle da pokrenu istrage o uticaju te grupe i u BiH.

Foto: Profimedia

On je ocenio da će, kada SAD pokrenu istragu o BiH, pronaći mnoštvo dokaza koji ukazuju na saradnju sa terorističkim grupama tog tipa.

- To što je uradio Stejt department značajan je i neophodan korak u borbi protiv terorizma, posebno onog oblika terorizma koji je prisutan, na primer, u Libanu, Egiptu i Jordanu, a ja bih dodao i u Bosni. I nije slučajno što predsednik SAD Tramp to radi. Ovo nije samo deo napora da se poraze teroristi i zaštite građani, već je to i deo plana Trampove administracije da zaštiti hrišćanske zemlje, koje su pod pretnjom radikalnog islama i terorizma - rekao je Blagojević za RTRS.

Prema njegovim rečima, "svi koji su pravoslavne hrišćanske vere, koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mogu taj čin posmatrati kao značajan korak ka boljoj prilici da se nešto učini u vezi sa dešavanjima u Republici Srpskoj i u BiH.

- Možemo očekivati slične mere i protiv drugih ogranaka 'Muslimanske braće'. Mislim da je ovo tek prvi korak i verujem da će uslediti još mnogo toga. Iskreno verujem da ćete upravo ovde, u BiH i Republici Srpskoj, videti sličan razvoj događaja. Biće otkrivene veze i biće pokrenute istrage o uticaju 'Muslimanske braće', na primer, u BiH. Postoje snažni dokazi koji ukazuju da su ovde veoma dugo bili aktivni - naveo je Blagojević.

Na pitanje o povezanosti SDA, Alije i Bakira Izetbegovića sa ogrankom "Muslimanske braće" Blagojević smatra da sasvim sigurno treba očekivati da će ovo biti tek početak. Blagojević je rekao da se stavljanje BiH na listu od 75 zemalja za koje se obustavlja izdavanje useljeničkih viza može objasniti u velikoj povezanosti BiH sa Iranom i uticajem Irana.

- Iranski uticaj povezan je sa Hamasom i Hezbolahom, sa 'Muslimanskom braćom', a prisutan je, na primer, u Libanu, Egiptu i Jordanu, a svakako i u BiH - naveo je Blagojević.

Ovo je, kako kaže, takođe veoma važno s obzirom na to da je Tramp odlučan u tome da se pronađe zajednički cilj i sarađuje na zastupanju zajedničkih interesa hrišćanskog sveta, jer on, kako navodi, duboko veruje u judejsko-hrišćanske vrednosti i tradiciju.

- Moram ovo da kažem iz ličnog ugla - veoma poštuje i ceni srpski narod zbog njegove istrajnosti u borbi za svoja uverenja - rekao je Blagojević.

Blagojević je dodao i da ga pomalo hvata nostalgija, jer, kako kaže, nigde nije kao kod kuće.

- Ali s druge strane, nekako i ne želim još da se vratim. Proveo sam ovde predivne skoro dve sedmice. Pre svega, na ličnom nivou, to što sam imao priliku da budem na liturgiji na Badnje veče, da budem u srpskoj crkvi na Božić, da ovde dočekam Novu godinu, a iznad svega, kada je reč o onome što je zaista važno srpskom narodu, ovde u Srpskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, u SAD, u dijaspori, da se borim za očuvanje i zaštitu prava srpskog naroda - kaže Blagojević.

On je dodao i da se Milorad Dodik i Republika Srpska nalaze na prvoj liniji te borbe da se zaštiti srpska, pravoslavna hrišćanska vera i srpski pravoslavni interesi, kao i interesi srpskog naroda.

- Zato mi je bila velika čast da budem ovde 9. januara, da proslavim Dan Republike Srpske, dan koji je za vas ono što je 4. jul za Sjedinjene Države, a za mene kao sina srpskog iseljenika, nešto zaista posebno", zaključio je Blagojević.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Posebna čast za Srbiju: Naša trobojka vijori se u Emiratima