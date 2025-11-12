HRVATI U ŠKOLAMA DECU UČE DA MRZE SRBE: Od jula traje ustaško divljanje

PREDSEDNIK Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je danas da incidenti u Hrvatskoj predstavljaju kontinuitet dešavanja uperenih protiv Srba u Hrvatskoj.

Foto Tanjug/HINA/Lana Slivar Dominić

- Malo se bilo primirilo godinu, dve, pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Čim su oni primljeni, odmah se vratio isti onaj vokabular. Takođe se, kada je došao Plenković 2016. godine, malo smirilo, a onda je eskaliralo vrlo brzo - rekao je Štrbac za Tanjug.

On je istakao da poslednjih 10 godina, Srpsko narodno veće u Zagrebu, objavljuje na godišnjem nivou izveštaj u kojem navode koliko je bilo etnički motivisanih napada na Srbe u toku godine.

- To prelazi preko 500. A, po nama iz Veritasa to nije sve, to je tek trećina od stvarno odigranih motivisanih napada na Srbe. Mene zovu Srbi iz Hrvatske prilikom nekih napada, ja ih svaki put upitam da li su to prijavili policiji, dok mi oni kažu da nisu, jer svaki put kad bi prijavili, policija ništa ne bi preduzela, a njima bude gore nego pre, jer ih napadači onda više maltretiraju - naveo je Štrbac.

Na pitanje kako tumači to što mnogi ostaju nekažnjeni, što su protiv hapšenja napadača u Splitu protestvovali i sami Splićani, Štrbac je istakao da je napad tih maskiranih crnokošuljaša na srpsku manifestaciju kap koja je prelila čašu.

- Ali samo kap i dobro je da se desila ta kap. Jer da nije došlo do te kapi koja nije imala nekih posledica po živote ljudi, ne bismo imali ni zaključak Skupštine grada Zagreba, ne bismo imali hapšenje devet učesnika u napadu na manifestaciju, ne bismo imali mnogo toga pozitivnog što se desilo ovih dana u Hrvatskoj - rekao je Štrbac.

On je dodao da su dešavanja, kako kaže, u kontinuitetu bila od od početka jula meseca, kao što je Tompsonov koncert, dva državna praznika i proslavljanja Oluje u Zagrebu i Splitu, ometanje letnjih festivala u Benkovcu i Šibeniku.

- Imali smo svega i svačega, a najgore od svega toga, a po meni mnogo teže sa posledicama i porukama, bilo je ono što se desilo 28. oktobra pod krovom parlamenta, hrvatskog sabora, a to je okrugli sto o naučnom pogledu na žrtve Jasenovca, na kojem niko nije reagovao, gde su negacionisti, koje mi znamo i pratimo, negirali, da to "uopšte nije bio logor smrti, nego radni logor, tamo se izvodila Mala Florami, tamo su se igrali, učili zanate, dolazila omladina, ako je i bilo dece, to su oni što su učili zanat, niko nije ubijen, tu su ljudi umirali od bolesti" - istakao je Štrbac.

On je rekao da u Hrvatskoj postoji izuzetno jaka indoktrinacija prema mladim ljudima od preškolskog uzrasta, pa kroz celo školovanje.

- Dakle, odgajaš čoveka u željenom pravcu, a ne prenosiš mu neke univerzalne vrednosti. Državni narativ u Hrvatskoj, je da su za rat devedesetih krivi Srbi. Oni su tolerantni prema drugima, osim ako si Srbin pravoslavac - rekao je Štrbac.