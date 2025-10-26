PORICANJE JASENOVCA, OVAJ PUTA U SABORU: Okruglo sto pseudo istoričara i ustašofila

Do sada nikad u prostorijama Hrvatskog sabora nije organizovan takav skup revizinista i falsifikatora istorije

Foto: Profimedia

U prostorijama Hrvatskog sabora sledeći utorak desne političke stranke organizuju okrugli sto o Jasenovcu, a učesnici će redom biti historijski revizionisti i negatori da je ustaški logor uopšte postojao. Predsednik SDP-a i lider opozicije Siniša Hajdaš Dončić uputio je pismo predsedniku Sabora Gordanu Jadrokoviću da spreči „ustaški okrugli sto“ u prostorijama parlamenta. Tvrdi da su govornici žestoki historijski revizionisti koji negiraju zločinački karakter NDH i masovna ubistva u Jasenovcu.

„Dopuštanje održavanja ovakvog skandaloznog događaja u saborskim prostorijama, kao i tolerisanje ustaškog zločinačkog pokliča "Za dom spremni", posebno tokom saborskih sednica, nanosi ozbiljnu štetu dostojanstvu i ugledu Hrvatskog sabora, kao najvišeg predstavničkog tela građana, te posredno potiče društvenu toleranciju prema istorijskom revizionizmu i negiranju zločina. Podsećam da je Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac u više navrata javno osudila i osporila revizionističke izjave i publikacije jednog od govornika na Okruglom stolu,Igora Vukić“, tvrdi Hajdaš Dončić. Organizatori skupa pod nazivom „Naučni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“ su klu poslanika stranaka DOMiNO i Hrvatskih suverenista, a uz Vukića je najavljen i Nikola Banić koji bi trebao da govori na okruglom stolu. Autor je knjige „Jasenovački popis – lažne žrtve“, i u njoj poriče ustaške zličine i negira istorijske istine. Igor Vukić autor je knjige „Radni logor Jasenovac“ u kojoj „dokazuje“ da su ustaše dovodile u njega samo ljude potrebne za rad, a istoričari su reagovali na kjigu nazvavši je „toksičnim šundom“ i ustaškom propagandom. Vukić u knjizi tvrdi da logoraši, Jevreji, Srbi, Romi nisu masovno ubijani, već su većinom umrli zbog bolesti, iscrpljenosti i starosti.

Do sada nikad u prostorijama Hrvatskog sabora nije organizovan takav skup revizinista i falsifikatora istorije. „Pozivam vas, predsedniče Sabora, da sprečite održavanje ovog štetnog događaja u prostorijama Hrvatskog sabora i na taj način zaštitite ugled, dostojanstvo i ustavne vrednosti, kao i sećanje na žrtve ustaškog režima. U suprotnom, svako obeležavanje obletnice proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac izgubilo bi svoj smisao i bilo bi duboko licemjerno“, napisao je Jadrokoviću predsednik SDP-a.