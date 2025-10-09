Region

IŠAO NA SAHRANU DEVOJCI, POGINUO NA ISTOM MESTU: Tragedija u Hrvatskoj

Новости онлине

09. 10. 2025. u 11:12

NA OSTRVU Krk se u nedelju dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 24-godišnji motociklista, saopštila je Policijska uprava primorsko-goranska.

ИШАО НА САХРАНУ ДЕВОЈЦИ, ПОГИНУО НА ИСТОМ МЕСТУ: Трагедија у Хрватској

Foto: Printskrin/dnevnik.hr/video

Nesreća se dogodila oko 14:20 časova na području opštine Baška, kada je, prema rezultatima uviđaja, mladić upravljajući motociklom zbog neprilagođene brzine pri izlasku iz krivine izgubio kontrolu nad vozilom.

Motociklom je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario s autobusom koji je nailazio iz suprotnog smera.

Od zadobijenih povreda mladić je preminuo na licu mesta, dok je 42-godišnji vozač autobusa zadobio lakše telesne povrede.

Bez dozvole i registracije

Policija je naknadno utvrdila da je stradali upravljao neregistrovanim motociklom i da nije posedovao vozačku dozvolu odgovarajuće A kategorije.

Tokom uviđaja, saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen na deonici državnog puta DC 102, u periodu od 14:20 do 16:50 časova, nakon čega je saobraćaj normalizovan.

Išao na sahranu devojci, poginuo na gotovo istom mestu

Prema navodima lista Novi list, tragedija se dogodila gotovo na istom mestu gde je pre pet dana, u petak uveče, u sudaru s autobusom poginula 21-godišnja vozačica automobila.

Ovo je, dakle, druga smrtna nesreća na „krčkoj magistrali“ (D102) u manje od nedelju dana.

Prema nezvaničnim informacijama, poginuli motociklista je bio u putu na sahranu 21-godišnje devojke koja je stradala u petak. Sahrana je bila zakazana za 15 časova u mestu Jurandvor.

Serija tragedija na istoj lokaciji ponovo je otvorila pitanje bezbednosti saobraćaja na ovoj deonici puta.

U svega nekoliko dana izgubljena su dva mlada života, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovništvom i pozive na detaljnu analizu bezbednosnih uslova i signalizacije na krčkoj magistrali.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU