IŠAO NA SAHRANU DEVOJCI, POGINUO NA ISTOM MESTU: Tragedija u Hrvatskoj

NA OSTRVU Krk se u nedelju dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 24-godišnji motociklista, saopštila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Nesreća se dogodila oko 14:20 časova na području opštine Baška, kada je, prema rezultatima uviđaja, mladić upravljajući motociklom zbog neprilagođene brzine pri izlasku iz krivine izgubio kontrolu nad vozilom.

Motociklom je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario s autobusom koji je nailazio iz suprotnog smera.

Od zadobijenih povreda mladić je preminuo na licu mesta, dok je 42-godišnji vozač autobusa zadobio lakše telesne povrede.

Bez dozvole i registracije

Policija je naknadno utvrdila da je stradali upravljao neregistrovanim motociklom i da nije posedovao vozačku dozvolu odgovarajuće A kategorije.

Tokom uviđaja, saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen na deonici državnog puta DC 102, u periodu od 14:20 do 16:50 časova, nakon čega je saobraćaj normalizovan.

Išao na sahranu devojci, poginuo na gotovo istom mestu

Prema navodima lista Novi list, tragedija se dogodila gotovo na istom mestu gde je pre pet dana, u petak uveče, u sudaru s autobusom poginula 21-godišnja vozačica automobila.

Ovo je, dakle, druga smrtna nesreća na „krčkoj magistrali“ (D102) u manje od nedelju dana.

Prema nezvaničnim informacijama, poginuli motociklista je bio u putu na sahranu 21-godišnje devojke koja je stradala u petak. Sahrana je bila zakazana za 15 časova u mestu Jurandvor.

Serija tragedija na istoj lokaciji ponovo je otvorila pitanje bezbednosti saobraćaja na ovoj deonici puta.

U svega nekoliko dana izgubljena su dva mlada života, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovništvom i pozive na detaljnu analizu bezbednosnih uslova i signalizacije na krčkoj magistrali.