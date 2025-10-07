SAČEKUŠA USRED BELA DANA, RANJEN POLITIČAR: Muškarac čeka da automobil priđe, izvlači pištolj i rešeta (VIDEO)

VOZAČ, 43-godišnji lekar pulmolog iz sela Slupčane, opština Lipkovo, teško je povređen i hitnom medicinskom pomoći ga je prevezla u bolnicu u Kumanovu.

Foto: Printskrin skopje1mk

Danas je došlo do pucnjave u Kumanovu, a sada se pojavio i snimak sa nadzornih kamera koji prikazuje kako nepoznata maskirana osoba puca iz pištolja na automobil marke "folksvagen golf" u pokretu.

Video, koji je snimila nadzorna kamera postavljena na obližnjoj zgradi, prikazuje naoružanog čoveka kako stoji pored ulice, uočava vozilo koje se približava i usmerava pištolj direktno u njega, ispaljujući nekoliko hitaca — a zatim se daje u beg!

Prema prvim informacijama, tri metka su pogodila vetrobransko staklo vozila. Vozač, 43-godišnji lekar pulmolog iz sela Slupčane, opština Lipkovo, teško je povređen i hitnom medicinskom pomoći ga je prevezla u bolnicu u Kumanovu.

Incident se dogodio danas oko 13:54 časova, na raskrsnici između ulica "Dimitrije Tucović" i "11. oktobar" u Kumanovu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su policijske ekipe odmah izašle na lice mesta, obezbedile mesto događaja i da se preduzimaju intenzivne mere kako bi se pronašao napadač i potpuno rasvetlio slučaj.

Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu potvrdilo je da su dva javna tužioca izašla na lice mesta i prikupljaju tragove i materijalne dokaze koji će biti predmet veštačenja.

- Jedna osoba je povređena u pucnjavi, a za napadačem se traga. Prve indicije ne ukazuju na političke motive, ali se istražuju sve okolnosti - saopštilo je tužilaštvo.

Slučaj je izazvao zabrinutost među stanovnicima Kumanova, posebno jer se pucnjava dogodila usred bela dana i na prometnoj lokaciji, u blizini prodavnica i kafića. Kako se dodaje, ranjeni lekar je nosilac liste opozicione albanske partije Demokratkska unija za integraciju (DUI) na lokalnim izborima u opštini Lipkovo.

Policijska istraga je u toku.

(Kurir)