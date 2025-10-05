NAPAD NA SRBE U FBIH: U proteklih devet meseci više od 70 napada

ODBOR za zaštitu prava Srba u FBiH u ovoj godini evidentirao je 72 napada na srpske povratnike, njihovu imovinu i hramove u tom entitetu.

Najnoviji je pismo pretećeg sadržaja upućeno pre nekoliko dana sveštenicima Srpske pravoslavne crkve u Tuzli, koje je unelo nemir među Srbe u ovom gradu.

Napad su osudili najviši zvaničnici Republike Srpske. Iz SPC pozivaju na hitnu i odlučnu reakciju nadležnih, piše RTRS.

Dok u Kantonalnom tužilaštvu tvrde da će vrlo brzo rešiti ovaj slučaj, stručnjaci upozoravaju da je islamski ekstremizam pretnja ne samo za BiH i region, već i za hrišćanstvo u Evropi.

Nakon što je Dževad Hasić pre tri meseca opljačkao i oskrnavio hram Uspenja presvete Bogorodice u Tuzli, nekada širom otvorena vrata ove svetinje, sada se zaključavaju iz straha od vandalskih upada i pretnji, a mošti svetaca koje su bile ukradene, dodatno su obezbeđene. Vernicima su dostupne samo u vreme velikih praznika. Hasić koji je trenutno u tuzlanskom zatvoru nije se smirio, već je prije nekoliko dana poslao preteće pismo sveštenstvu, ali i svim pravoslavcima u Tuzli.

-Sveštenika sa kandilom preobratićemo na islam, a krst ćemo zameniti sa mesecom i zvezdom, samo je deo sadržaja pretećeg pisma

Pismo je neprijatnog sadržaja, neprijatnog karaktera u kojem se navodi da mi nismo dobrodošli, da pored toga što je Tuzla multietičan grad koji je otvoren za sve, da mi ipak nismo ovdje dobrodošli - ističe paroh Druge tuzlanske parohije Nikola Čeketić.

Pismo je predmet veštačenja kako bi se utvrdilo da li ga je napisao potpisani Dževad Hasić.

"Već su u toku grafološko veštačenje, DNK analiza briseva sa samog pisma, dakle pismo koje je poslato i potpisano iz KPZ u Tuzli. Ukoliko se potvrdi da se radi o tom licu, Dževadu Hasiću, koji se već ranije po istrazi ovog tužilaštva već tri meseca nalazi u pritvoru, mi ćemo vrlo brzo rešiti taj slučaj. Radiće se o KD "izazivanje narodne, rasne, vjerske mržnje i netrpeljivosti", istakao je portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.

Sveštenik Nikola Čeketić kaže da, iako pravoslavna zajednica u Tuzli broji tek oko 350 domaćinstava na području celog Tuzlanskog kantona, dobijaju podršku institucija i pojedinih građana Tuzle, ali i islamske verske zajednice.

Međutim, zvanična podrška je jedno, realnost sasvim drugo, smatraju u Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

"SPC u Tuzli je više puta napadnuta, pljačkana, sveštenici su verbalno napadani, u tuzlanskom kraju je opštepoznato da su ljudi nestajali oko Tuzle, na Ozrenu, da im lome groblja, međutim, to nikada nije rešavano, nije procesuirano, nije došlo do tužilaštva, tako da su pravi heroji sveštenici SPC u tuzlanskom kraju", dodao je predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.

Istog stava je i mitropolit zvorničko-tuzlanske eparhije Fotije koji je pozvao na hitnu i odlučnu reakciju svih nadležnih organa i institucija. U saopštenju je naveo da ova pretnja nije izolovan incident, već je izvesno vreme deo kontinuiranog procesa napada na pravoslavnu zajednicu u Federaciji BiH.

Malobrojni Srbi u Tuzli ne žele javno da govore o ovome.

