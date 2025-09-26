PLENKOVIĆ NA PROZIVKE IZ BUDIMPEŠTE: Mađarska je ratni profiter, a Hrvatska dobar sused

HRVATSKI premijer Andrej Plenković odgovorio je danas na prozivke ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta, da je Hrvatska ratni profiter, ustvrdivši da je upravo obrnuto i da to, kako je naveo, može reći neko ko je "izrazito bezobrazan".

Foto Tanjug/HINA/Danir Senčar

- Sa indignacijom odbacujem lažne teze da je hrvatska ratni profiter. Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar i pošten sused. Mi smo "good guy" - rekao je Plenković.

Plenković je to rekao novinarima na obeležavanju Dana carinske službe u Centru za naprednu obuku Carinske uprave.

Istakao je da je Hrvatska sa svojim kapacitetima regionalno energetsko čvorište.

- Naš je zadatak, nakon brutalne ruske agresije, da doprinesemo energetskoj sigurnosti EU, naše i drugih država članica. Konkretno je bila reč o rečenici ministra koja se odnosi na JANAF. Kapaciteti su takvi, da nakon testiranja, možemo reći da je JANAF u stanju da transportuje 15 miliona tona nafte u Mađarsku i Slovačku - naveo je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

Sada se, kaže, događa širi međunarodni pritisak da prestanu kupovati naftne derivate od Rusije, a Mađarska i Slovačka su tražile određene izuzetke.

- Na videlo izlazi da imaju potpuno siguran, alternativni pravac. Aluzija o tome da je Hrvatska ratni profiter može reći samo neko ko je izrazito bezobrazan i u zabludu želi dovesti međunarodne slušaoce - rekao je Plenković i dodao:

- Prvo, profiterom se može nazvati neko ko trenutno dobija jeftiniju rusku naftu i gas. To nije Hrvatska, koja od 2022. uopšte to ne koristi. Ja onda mogu reći da je to Mađarska, koja je u poziciji da ima jeftinije energente. Profiter je Mađarska, a ne Hrvatska".

