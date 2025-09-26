PLENKOVIĆ NA PROZIVKE IZ BUDIMPEŠTE: Mađarska je ratni profiter, a Hrvatska dobar sused
HRVATSKI premijer Andrej Plenković odgovorio je danas na prozivke ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta, da je Hrvatska ratni profiter, ustvrdivši da je upravo obrnuto i da to, kako je naveo, može reći neko ko je "izrazito bezobrazan".
- Sa indignacijom odbacujem lažne teze da je hrvatska ratni profiter. Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar i pošten sused. Mi smo "good guy" - rekao je Plenković.
Plenković je to rekao novinarima na obeležavanju Dana carinske službe u Centru za naprednu obuku Carinske uprave.
Istakao je da je Hrvatska sa svojim kapacitetima regionalno energetsko čvorište.
- Naš je zadatak, nakon brutalne ruske agresije, da doprinesemo energetskoj sigurnosti EU, naše i drugih država članica. Konkretno je bila reč o rečenici ministra koja se odnosi na JANAF. Kapaciteti su takvi, da nakon testiranja, možemo reći da je JANAF u stanju da transportuje 15 miliona tona nafte u Mađarsku i Slovačku - naveo je Plenković, preneli su hrvatski mediji.
Sada se, kaže, događa širi međunarodni pritisak da prestanu kupovati naftne derivate od Rusije, a Mađarska i Slovačka su tražile određene izuzetke.
- Na videlo izlazi da imaju potpuno siguran, alternativni pravac. Aluzija o tome da je Hrvatska ratni profiter može reći samo neko ko je izrazito bezobrazan i u zabludu želi dovesti međunarodne slušaoce - rekao je Plenković i dodao:
- Prvo, profiterom se može nazvati neko ko trenutno dobija jeftiniju rusku naftu i gas. To nije Hrvatska, koja od 2022. uopšte to ne koristi. Ja onda mogu reći da je to Mađarska, koja je u poziciji da ima jeftinije energente. Profiter je Mađarska, a ne Hrvatska".
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DRAMA IZNAD BALTIKA: Mađarski lovci presreli pet ruskih ratnih aviona
25. 09. 2025. u 23:45
"MAĐARSKA FORMULA - BEZ RATA": Sijartove poruke u UN
25. 09. 2025. u 10:34
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)