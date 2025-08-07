Region

SLUŽBENICA SUDA BiH NA USTAŠKOM KONCERTU: Skandalozna objava radnice Odeljenja za ratne zločine

Dimitrije Krsmanović

07. 08. 2025. u 16:04

SLUŽBENICA Odeljenja za ratne zločine Suda BiH prisustvovala je koncertu hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona u Sinju, zbog čega je zatraženo da ta institucija pokrene disciplinski postupak protiv svoje zaposlene.

СЛУЖБЕНИЦА СУДА БиХ НА УСТАШКОМ КОНЦЕРТУ: Скандалозна објава раднице Одељења за ратне злочине

Foto: Tanjug/Hina/Miroslav Lelas

Ona se pohvalila fotografijom na društvenim mrežama, a iako se ne poriče da svi imaju pravo da posećuju koncerte i putuju gde žele, kako se ovde radi o osobi koja je zaposlena na predmetima koji se bave ratnim zločinima i nad Srbima, postavlja se pitanje njenog objektivnog rasuđivanja.

Ona je, kako prenosi RTRS, zaposlena kao saradnik u Odeljenju za ratne zločine Suda BiH. Nakon ovih objava na mrežama, RTRS je poslao upit Sudu BiH da li će pokrenuti disciplinski postupak protiv ove službenice, a odgovoreno im je da da će se događajem baviti nako što se dotična vrati sa godišnjeg odmora.
- Ovom prilikom Vas obaveštavamo da će Sud poduzeti sve neophodne radnje s ciljem provere navoda iz Vašeg upita, a o kojim radnjama ćete biti blagovremeno obavešteni, nakon povratka navedenog radnika sa godišnjeg odmora - navedeno je iz Suda BiH.

(Sputnik)

