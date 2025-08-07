SLUŽBENICA SUDA BiH NA USTAŠKOM KONCERTU: Skandalozna objava radnice Odeljenja za ratne zločine

SLUŽBENICA Odeljenja za ratne zločine Suda BiH prisustvovala je koncertu hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona u Sinju, zbog čega je zatraženo da ta institucija pokrene disciplinski postupak protiv svoje zaposlene.

Ona se pohvalila fotografijom na društvenim mrežama, a iako se ne poriče da svi imaju pravo da posećuju koncerte i putuju gde žele, kako se ovde radi o osobi koja je zaposlena na predmetima koji se bave ratnim zločinima i nad Srbima, postavlja se pitanje njenog objektivnog rasuđivanja.



- Ovom prilikom Vas obaveštavamo da će Sud poduzeti sve neophodne radnje s ciljem provere navoda iz Vašeg upita, a o kojim radnjama ćete biti blagovremeno obavešteni, nakon povratka navedenog radnika sa godišnjeg odmora - navedeno je iz Suda BiH.

