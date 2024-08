PORAST SMRTNOSTI U HRVATSKOJ ZBOG TOPLOTNOG TALASA: Umrlo 13 odsto više osoba nego u istom mesecu prošle godine

HRVATSKI državni zavod za statistiku (DžS) objavio je podatak o broju preminulih u julu ove godine prema kojem je umrlo 13 odsto više osoba nego u istom mesecu lani.

Foto: AP Photo/Ty ONeil

U proteklih deset godina samo je jednom zabeleženo više smrtnih slučajeva u julu - 2015. godine, kad se Mediteran takođe susreo s ekstremnim toplotnim talasima.

Stručnjaci smatraju da su glavni razlozi za to, naverovatnije, ekstremni toplotni talasi koji su ove godine pogodili Hrvatsku.

-To je logična posledica, naime toplotni talasi ove godine su bili neuobičajeni, imali smo mi i pre vruća leta, ali ove su godine karakteristike bile i vruće noći. Tamo negde od 1960. do 1980. temperature noću su bile između 15 do 19 stepeni - izjavio je za HRT Branimir Kutuzović Hakenberger s Odeljenja za biologiju Univerziteta "J. J. Štrosmajer" u Osijeku.

Prema podacima koje je objavio DžS, u julu ove godine preminulo je 4.509 osoba, dok ih je tokom istog meseca prošle godine preminulo 3.993, prenosi portal Indeks.

Broj hitnih intervencija ne pada ni noću - samo sinoć ekipe Hitne pomoći u Zagrebu imale su pet reanimacija, a tokom dana beleže od pet do 10 intervencija zbog vrućina.

- Najveći deo posla odrađujemo vezano uz naše hronične bolesnike, srčane, plućne, dijabetičare. Imamo dosta onkoloških bolesnika, ima i infarkta. Nemamo statistiku- rekao je dr. med. spec. Darko Sinjeri s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Kako Indeks navodi, prema studijama, Hrvati najviše u Evropi umiru zbog vrućina, a to se objašnjava i podatkom

