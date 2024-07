''TREBA DA SE POVUČE U NEKU RUPU I NE IZLAZI'': Dodik oštro udario po Crnadaku

PREDSEDNIK Republike Srpske Miloroad Dodik poručio je danas da bi Igor Crnadak, koji je smišljao laži i napadao Svesrpski sabor i usvojenu Deklaraciju, trebalo da se povuče u neku rupu i ne izlazi, a ne da izmišlja laži.

Foto: Printskrin

Crnadak je, kaže Dodik, našao da objašnjava kako Srpska i Srbija vode različitu politiku i kako Nemci, navodno, nisu gurali na dnevni red sramnu rezoluciju o Srebrenici.



- Treba da se povuče u neku rupu i ne izlazi, a on je našao još da izmišlja laži. Kao Srbina, trebalo bi da ga zanima šta kaže predsednik Srbije i isto tako mogao je i da pročita kolika je njegova zabrinutost u vezi sa svim događajima i napadima na Srbe, a ne da lupeta kako to izmišlja SNSD. Nema ni trunku odgovornosti prema svom narodu, jedino o čemu on i PDP misle je kako da dođu do vlasti i fotelje. To smo videli i u Domu naroda - napisao je Dodik na platformi Iks.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: BAJA MALI KNINDžA NA PUNOM TRGU KRAJINE: Zapevao i Dodik