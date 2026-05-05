Penzioneri

Sjajne vesti! Stiže novac ovoj grupi građana

В. Н.

05. 05. 2026. u 07:42

ISPLATA penzija za april počinje danas i trajaće sve do 11. maja. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je kalendar isplata penzija za april.

Сјајне вести! Стиже новац овој групи грађана

Foto: Steve Hawkins Photography / Alamy / Profimedia

Prema zvaničnom kalendaru, penzije će najpre dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima isplata počinje 5. maja – i to istovremeno na račune, kućne adrese i na šalterima pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposleni, isplata će se odvijati u dva termina:

9. maj – isplata preko tekućih računa
11. maj – isplata na kućne adrese i na šalterima pošta

Penzioneri iz kategorija poljoprivredni i vojni penziju će dobiti 6. maja, bez obzira na način isplate, preneo je Blic.

Korisnicima penzija iz bivših republika SFRJ novac će biti uplaćen 8. maja.

PIO fond podseća da se isplate realizuju prema unapred utvrđenom rasporedu, a penzionerima se savetuje da prate termine u skladu sa kategorijom kojoj pripadaju.

