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PRAVNI I PROBLEMI NA PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVU Astro savet za sredu, 1. jul: Evo koji su znaci pod uticajem napetih aspekata Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 07. 2026. u 07:00

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OPOZICIJA koju Mesec (u konjunkciji sa retrogradnim Plutonom) u Vodoliji večeras pravi sa retrogradnim Merkurom u Raku (u konjunkciji sa Jupiterom u Lavu) upozorava na nesklad između osećanja (Mesec) i razuma (Merkur), nervozu, pristrasne reakcije, preosetljivost na kritiku i sklonost nepromišljenim izjavama i pogrešnim odlukama.

ПРАВНИ И ПРОБЛЕМИ НА ПУТОВАЊИМА У ИНОСТРАНСТВУ Астро савет за среду, 1. јул: Ево који су знаци под утицајем напетих аспеката Месеца

Foto: Depositphotos/monsit

Budući da Mesec simbolizuje privatni život, porodicu, dom, korene, majku, žene, blizina Plutona, simbola dominacije, i napet aspekt sa Jupiterom, samo podstiče emocije i strasti, donoseći konflikte sa članovima porodice.

Opozicija između Jupitera (koji sve uvećava) i Meseca pa još blizu planete novca, upozorava i na neumerenost u životnim zadovoljstvima, trošenju novca, jelu, piću. Donosi takođe probleme na putovanjima u inostranstvu i pravne probleme sa imovinom.

Pod uticajem ovih planeta su rođeni sa Suncem i podznakom na početku znaka Vodolije i Lava, Škorpije i Bika, kao i rođeni sa Sunce ili podznakom na poslednjim stepenima Raka i Jarca.

Na sreću, tu su i svetle tačke, odnosno, aspekti podrške i zaštite, koje Mesec obrazuje sa Marsom (tik uz Uran) u Blizancima i sa Neptunom u Ovnu, što će donekle ublažiti uticaj današnjih napetih aspekata.

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