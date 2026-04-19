Ekološka inovacija: Ruski naučnici osmislili način za proizvodnju goriva od vodonika

NAUČNICI sa Baltičkog federalnog univerziteta „Imanuel Kant“ (BFU) i Istraživačkog univerziteta ITMO u Sankt Peterburgu osmislili su postupak koji olakšava dobijanje ekološki prihvatljivog goriva od vodonika iz vode.

Za dobijanje vodonika visoke čistoće, koji se može koristiti kao ekološko gorivo (pri njegovom sagorevanju u atmosferu se ispušta samo voda), potrebno je koristiti agresivne reagense i energiju koja se dobija sagorevanjem nafte, uglja ili gasa.

Naučnici su stvorili novi materijal koji ubrzava jednu od faza razlaganja vode, zasnovanog na široko rasprostranjenim hemijskim elementima. Tehnologija za dobijanje ovog katalizatora uključuje tri jednostavne faze koje ne zahtevaju zagrevanje i izvode se „u jednoj čaši“.

Prema rečima asistenta u Istraživačkom centru za pametne materijale i biomedicinske primene na BFU „Imanuel Kant“ Nikolaja Šilova, takva proizvodnja vodoničnog goriva ima ogroman karbonski otisak.

-Mi smo na sobnoj temperaturi stvorili metod za brzu i hladnu sintezu poroznih materijala koji pomažu vodi da se razloži na kiseonik i vodonik. Ovi katalizatori, koji su posebno efikasni u magnetnom polju, napravljeni su od lako dostupnih metala - gvožđa, kobalta i nikla, za razliku od klasičnih veoma skupih iridijuma i rutenijuma, istakao je Šilov.

Unošenje novog materijala u spoljno magnetno polje značajno povećava njegovu efikasnost, takvo svojstvo je retko kod katalizatora za dobijanje vodonika. Zahvaljujući ovoj osobini, materijal se može „podešavati“ u zavisnosti od razmera postrojenja koje proizvodi vodonik, naglasio je naučnik.

-Nova metoda za sintezu jeftinih katalizatora mogla bi se uspešno primeniti u zemlji u kojoj se stvara vodonična energija i gde je moguća proizvodnja metalnog natrijuma i kalijuma velikih razmera, uz niske troškove, iz mineralnih sirovina. Takvi uslovi su ostvareni u Rusiji, zaključio je Šilov.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Ruskog naučnog fonda (grant br. 24-23-00270) i programa akademskog liderstva „Prioritet-2030“.

