DOBAR DAN ZA TRGOVCE, NOVINARE, PISCE Astro savet za sredu, 21. januar: Na ovih 6 znakova najviše utiče konjunkcija Sunca i Merkura
MESEC, simbol našeg raspoloženja i načina na koji pokazujemo emocije, rano ujutro napušta društvenu, intelektualnu, nervoznu Vodoliju i ulazi u tajanstvene, umetničke, preosetljive Ribe.
On podstiče našu intuiciju, saosećajnost ali i želju za osamljivanjem.
Istog dana u kasnim popodnevnim satima imamo konjunkciju Sunca (svest, razum) i Merkura (inteligencija, komunikacije) na nultom stepenu Vodolije. Ovaj egzaktan aspekt (obe planete na istom stepenu) podstiče mentalnu aktivnost, komunikativnost, elokventnost, oštroumnost, praktičnost, dar za trgovinu... Donosi originalne, avangardne ideje
Dobar je za trgovce, ekonomiste, novinare, pisce, govornike, kao i za učenje stranih jezika i usavršavanje raznih veština.Najviše će delovati na vazdušne i vatrene znake prve dekade, odnosno, na junske Blizance, septembarske Vage, januarske Vodolije, martovske Ovnove, julske Lavove i novembarske Strelce.
