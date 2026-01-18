JEDNU STVAR NOSIMO U NOVČANIKU, A VERUJE SE DA PRIVLAČI LOŠU ENERGIJU: Odmah je izbacite i gledajte kako vam stižu pare

MNOGI ljudi drže sve i svašta u novčaniku, a da nisu svesni da to može doneti lošu energijui negativne finansijske okolnosti. Prema tradicionalnim verovanjima, određeni predmeti u novčaniku mogu delovati kao "magnet" za bedu i siromaštvo.

Foto Arhiva Novosti

Jedan od takvih predmeta koji bi trebalo izbaciti iz novčanika su stari ili nepotrebni računi i papirići. Smatra se da oni simbolizuju plaćanje i trošenje novca, pa može izgledati kao da stalno prizivate troškove u svoj život. Umesto toga, u novčaniku treba držati samo pravi novac i bankovne kartice.

Još jedna stvar na koju se često ukazuje jeste način na koji ste dobili svoj novčanik. Mnogi veruju da je bolje da ga sami kupite umesto da ga primite kao poklon, jer tada gradite pozitivniji odnos prema njemu, ali i prema novcu koji u njega stavljate. Savetuje se da se polovni novčanici ne koristi, jer je nejasno kakvu energiju su nosili sa prethodnim vlasnikom.

Takođe, prema nekim tradicionalnim shvatanjima, boja novčanika može imati uticaj na energiju i finansijski uspeh. Na primer:

- crvena se smatra bojom koja privlači bogatstvo i podstiče energiju obilja

- tamno plava i crna simbolizuju stabilnost i prosperitet

- smeđa se povezuje sa stabilnošću i sigurnošću finansija

- zelena se smatra dobrom za nove početke i finansijsko osnaživanje

Prema ovim verovanjima, pravilno organizovanje novčanika – bez suvišnih papira, sa malo viška novca i u boji koja vam "pripada" – može pomoći da privučete pozitivnu energiju i izbegnete osećaj finansijske nesigurnosti.

(Žena)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć