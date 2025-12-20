Panorama

PRAVI JE TRENUTAK DA ZAPOČNETE NEŠTO NOVO Astro savet za subotu 20. decembar: Evo koji će sve znaci osetiti aspekte mladog Meseca u Strelcu

Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 12. 2025. u 07:13

JEDNOM godišnje imamo mlad Mesec u Strelcu, a ove godine ta faza dešava se 20. decembra u 1.44, na 28. stepenu ovog znaka.

Donosi energiju početka, nečeg novog, a u naredne dve nedelje, do punog Meseca u Raku, 3. januara 2026. godine, imaćete mnogo jasniju predstavu o značaju i perspektivi tog novog početka.

Najviše će delovati na vatrene znake rođene krajem znaka, Ovnove, Lavove i Strelce, ali i na vazdušne znake rođene krajem znaka, Blizance, Vage i Vodolije.

Nekoliko sati kasnije, u 4.53, Mesec ulazi u ozbiljnog, ambicioznog, stabilnog Jarca, u kome se već nalazi Mars, i taj spoj, konjunkcija Meseca i Marsa, snažno pokreće na akciju. To će posebno osetiti zemljani znaci, i to decembarski Jarčevi, aprilski Bikovi i avgustovske Device, a zatim i junski Rakovi, oktobarske Škorpije i februarske Ribe.

Asteroid Lilit, simbol erotičnosti, uveče ulazi u Strelca i podstiče strasti, kao i želju za slobodom. Strelci će biti posebno privlačni, seksipilni i neće moći da prođu neopaženo, pa se lako mogu našći na meti udvaranja nekog stranca ili osobe koja stiže iz inostranstva, s dužeg puta.

