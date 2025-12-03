PROBLEMI SA NOVCEM, STRANCIMA I PRAVNIM POSLOVIMA Astro savet za sredu, 3. decembar: Ovih ŠEST znakova su na udaru napetih aspekata Meseca
MESEC danas prelazi put od 13. do 28. stepena Bika i pravi izazovne aspekte sa Suncem i Marsom u vatrenom znaku Strelca i Mesecom u zemljanom znaku Bika.
Donosi probleme s nadređenima, autoritetima, roditeljima i jačim polom, kao i podložnost povredama koje ne moraju obavezno biti samo fizičke, već i emocionalne psihološke prirode.
Strelac je vatreni a Bik zemljani znak a aspekti koje ove planete u njima prave (inkonjunkcije) zahtevaju prilagođavanje okolnostima, osobama i situacijama, pa će biti potrebno više napora, vremena i truda da nešto završite.
Bik je simbol novca ali i ljubavi, a Strelac putovanja, inostranstva, obrazovanja i pravnih poslova, zbog čega napet aspekt između planeta u ovim znacima, donosi probleme u oblastima koje oni simbolizuju: finansije, ljubavni život, inostranstvo, putovanja, kontakti sa strancima, visoko obrazovanje, pravni poslovi.
Mesec (dom, porodica, privatni život, majka, nežniji pol) se predveče približava opasnoj nekretnici Algol (na 26. stepenu Bika) na kojoj je i retrogradni Uran, planeta neočekivanih situacija, preokreta, iznenađenja, pa su mogući problemi i rasprave u domu, naročito sa ženama, selidbe. Ovaj aspekt donosi i probleme u vazdušnom saobraćaju.
Današnji aspekti Meseca će najviše pogoditi rođene u drugoj i trećoj dekadi Strelca, Bika, Blizanaca, Škorpije, ali i Device i Riba.
