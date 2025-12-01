DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 2. DECEMBAR: Vage i Jarčeve očekuje nova ljubav, Raka više druženja i izlazaka, Ribe imaju podršku uticajnih osoba

SAZNAJTE šta vas u utorak, 2. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: D. Milovanović/Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt Sunca i Saturna podstiče vašu potrebu za introspekcijom. Mesec u kući finansija donosi vam uvećanje prihoda. Uspeh na ispitima, pravnim procesima i spreko potpisivanja važnih poslovnih ugovora.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u vašem znaku donosi vam priliv energije i podstiče preduzetnički duh. Sekstil između vašeg vladaoca Venere u kući finansija i Plutona u kući karijere, donosi napredovanje na poslu i znatno veće prihode.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sekstil Venere i Plutona donosi vam uspeh u inostranstvu, preko stranaca i podršku uticajnih osoba. Mesec u kući podsvesti, intuicije i tajni, podstiče vašu želju za osamljivanjem i interes za psihologiju i duhovnost.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u vama prijateljski znak Bika čineći vaš društveni život bogatijim. Sekstil Venere u kući posla i Plutona u kući finansija donosi vam novac preko inostranstva, putovanja, stranaca ili sudskog spora.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući karijere donosi vam finansijske i probleme na poslu i rasprave sa ženama. Sa Venerom u kući ljubavi i Plutonom u kući partnerskih odnosa, slobodne Lavove očekuje sudbinski ljubavni susret.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Venera u kući privatnog života i Pluton u šestoj kući donose vam uspeh i proširenje poslova. Pozicija Meseca u devetoj kući podstiče vas na učenje, stručno usavršavanje, putovanja, sređivanje pravnih pitanja, donosi uspeh na ispitima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući finansija donosi vam novac preko nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije ili stipendije. Aspekti vašeg vladaoca Venere donose uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti. Nova ljubav i proširenja porodice.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Venera u kući finansija pod uplivom vašeg vladaoca Plutona donosi vam novac i napredovanje na poslu. Spoj Meseca i Urana u sedmoj kući donosi svađe s partnerom i burne reakcije, ali uzdržite se od donošenja odluka u afektu.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući svakodnevice fokusira vas na rad, posao i brigu o zdravlju, ishrani. Sekstil Venere u vašem znaku i Plutona u trećoj kući, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, uvećanje zarade ili ugovor o isplativom poslu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Venera u kući podsvesti i tajni pravi sekstil s Plutonom donoseći vam tajnu romansu ili paralelne prihode. Ulazak Meseca u Bika donosi vam priliv stvaralačke energije, a slobodnima i mogućnost nove ljubavne priče.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Meseca u Bika, znak koji zahvata vašu astrološku kuću privatnog života fokusira vas na dom i porodicu. Sekstil između Plutona u vašem znaku i Venere u kući novca i ciljeva donosi vam finansijski uspeh i napredovanje u karijeri.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sekstil Venere u kući karijere i Plutona, donosi vam podršku uticajnih osoba, uspeh u poslu, popularnost. Mesec u trećoj kući utiče na uspostavljanje boljih odnosa s braćom, sestrama i rođacima, kao i zaradu preko kraćih putovanja, IT sektora.