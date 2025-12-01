Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 2. DECEMBAR: Vage i Jarčeve očekuje nova ljubav, Raka više druženja i izlazaka, Ribe imaju podršku uticajnih osoba

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 12. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u utorak, 2. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 2. ДЕЦЕМБАР: Ваге и Јарчеве очекује нова љубав, Рака више дружења и излазака, Рибе имају подршку утицајних особа

Foto: D. Milovanović/Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt Sunca i Saturna podstiče vašu potrebu za introspekcijom. Mesec u kući finansija donosi vam uvećanje prihoda. Uspeh na ispitima, pravnim procesima i spreko potpisivanja važnih poslovnih ugovora.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u vašem znaku donosi vam priliv energije i podstiče preduzetnički duh. Sekstil između vašeg vladaoca Venere u kući finansija i Plutona u kući karijere, donosi napredovanje na poslu i znatno veće prihode.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sekstil Venere i Plutona donosi vam uspeh u inostranstvu, preko stranaca i podršku uticajnih osoba. Mesec u kući podsvesti, intuicije i tajni, podstiče vašu želju za osamljivanjem i interes za psihologiju i duhovnost.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u vama prijateljski znak Bika čineći vaš društveni život bogatijim. Sekstil Venere u kući posla i Plutona u kući finansija donosi vam novac preko inostranstva, putovanja, stranaca ili sudskog spora.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući karijere donosi vam finansijske i probleme na poslu i rasprave sa ženama. Sa Venerom u kući ljubavi i Plutonom u kući partnerskih odnosa, slobodne Lavove očekuje sudbinski ljubavni susret.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Venera u kući privatnog života i Pluton u šestoj kući donose vam uspeh i proširenje poslova. Pozicija Meseca u devetoj kući podstiče vas na učenje, stručno usavršavanje, putovanja, sređivanje pravnih pitanja, donosi uspeh na ispitima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući finansija donosi vam novac preko nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije ili stipendije. Aspekti vašeg vladaoca Venere donose uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti. Nova ljubav i proširenja porodice.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Venera u kući finansija pod uplivom vašeg vladaoca Plutona donosi vam novac i napredovanje na poslu. Spoj Meseca i Urana u sedmoj kući donosi svađe s partnerom i burne reakcije, ali uzdržite se od donošenja odluka u afektu.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući svakodnevice fokusira vas na rad, posao i brigu o zdravlju, ishrani. Sekstil Venere u vašem znaku i Plutona u trećoj kući, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, uvećanje zarade ili ugovor o isplativom poslu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Venera u kući podsvesti i tajni pravi sekstil s Plutonom donoseći vam tajnu romansu ili paralelne prihode. Ulazak Meseca u Bika donosi vam priliv stvaralačke energije, a slobodnima i mogućnost nove ljubavne priče.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Meseca u Bika, znak koji zahvata vašu astrološku kuću privatnog života fokusira vas na dom i porodicu. Sekstil između Plutona u vašem znaku i Venere u kući novca i ciljeva donosi vam finansijski uspeh i napredovanje u karijeri.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sekstil Venere u kući karijere i Plutona, donosi vam podršku uticajnih osoba, uspeh u poslu, popularnost. Mesec u trećoj kući utiče na uspostavljanje boljih odnosa s braćom, sestrama i rođacima, kao i zaradu preko kraćih putovanja, IT sektora.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor