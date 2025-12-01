NE PRETERUJTE S HRANOM I TROŠKOVIMA Astro savet za ponedeljak, 1. decembar: Na ovih 6 znakova najviše utiče kvadrat Meseca i retro-Jupitera

MESEC danas prelazi put od 13. do 28. stepena Ovna praveći trigone sa Suncem i Marsom u vatrenom, optimističnom i avanturistički nastrojenom Strelcu.

Foto: Profimedia

Zato su vatreni (Ovan, Lav, Strelac) ali i vazdušni znaci (Vaga, Vodolija, Blizanci) danas na potezu, odnosno, biće efikasniji, brži, preduzimljiviji. Sportiste očekuju veći uspesi.

Na poslovnom planu, mogući su uspešni dogovori sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima, a na emotivnom, romanse na putovanjima, predavanjima.

Ali, uvek ima bar jedno "ali", a danas je to kvadrat Meseca i retrogradnog Jupitera, koji donosi preterivanje u svemu, najviše u hrani, piću i trošenju novca. Ovaj napet aspekt, kao i konjunkcija Meseca i Hirona, podstiče i potrebu za vraćanjem u prošlost što Ovnove i Vage, čini osetljivijim nego inače.