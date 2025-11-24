Panorama

ERUPTIRAO VULKAN NAKON 10.000 GODINA MIROVANJA: Snažna eksplozija izbacila oblak pepela 15 kilometara u visinu (VIDEO)

24. 11. 2025. u 09:41

VULKAN Haili Gubi na severoistoku Etiopije eruptirao je nakon mirovanja od više od deset hiljada godina, u snažnoj eksploziji koja je izbacila oblak pepela do 15 kilometara u visinu, navodi VolcanoDiscovery.

Foto: X/Al-Estiklal English

Značajna nova erupcija počela je u subotu na jednom od manje poznatih vulkana u planinskom vencu Erta Ale u regionu Danakil u Etiopiji, a vulkan Hajli Gubi, oko 15 kilometara jugoistočno od kontinuirano aktivnog poznatog vulkana Erta Ale, eksplozivno je eruptirao stvarajući veliki oblak pepela koji se podigao na do 15 kilometara u visinu, i prešao je preko delova jugozapadnog Arapskog poluostrva.

Satelitski podaci su pokazali da je erupcija oslobodila oblak sumpor-dioksida (SO2).

VolcanoDiscovery navodi da za sada nije poznato više detalja o erupciji, jer je područje teško pristupačno i daleko je od naseljenih centara, a glavni izvor informacija su satelitski podaci.

Etiopska televizija FMC je potvrdila vulkansku aktivnost u regionu Ertale, a prema rečima očevidaca, eksplozija koja je pratila erupciju bila je neobično snažna, kako po snazi, tako i po jačini zvuka.

