ERUPTIRAO VULKAN NAKON 10.000 GODINA MIROVANJA: Snažna eksplozija izbacila oblak pepela 15 kilometara u visinu (VIDEO)
VULKAN Haili Gubi na severoistoku Etiopije eruptirao je nakon mirovanja od više od deset hiljada godina, u snažnoj eksploziji koja je izbacila oblak pepela do 15 kilometara u visinu, navodi VolcanoDiscovery.
Značajna nova erupcija počela je u subotu na jednom od manje poznatih vulkana u planinskom vencu Erta Ale u regionu Danakil u Etiopiji, a vulkan Hajli Gubi, oko 15 kilometara jugoistočno od kontinuirano aktivnog poznatog vulkana Erta Ale, eksplozivno je eruptirao stvarajući veliki oblak pepela koji se podigao na do 15 kilometara u visinu, i prešao je preko delova jugozapadnog Arapskog poluostrva.
Satelitski podaci su pokazali da je erupcija oslobodila oblak sumpor-dioksida (SO2).
VolcanoDiscovery navodi da za sada nije poznato više detalja o erupciji, jer je područje teško pristupačno i daleko je od naseljenih centara, a glavni izvor informacija su satelitski podaci.
Etiopska televizija FMC je potvrdila vulkansku aktivnost u regionu Ertale, a prema rečima očevidaca, eksplozija koja je pratila erupciju bila je neobično snažna, kako po snazi, tako i po jačini zvuka.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: MAGIČNA ETNA: Pogledajte spektakularnu erupciju
