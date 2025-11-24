ERUPTIRAO VULKAN NAKON 10.000 GODINA MIROVANJA: Snažna eksplozija izbacila oblak pepela 15 kilometara u visinu (VIDEO)

VULKAN Haili Gubi na severoistoku Etiopije eruptirao je nakon mirovanja od više od deset hiljada godina, u snažnoj eksploziji koja je izbacila oblak pepela do 15 kilometara u visinu, navodi VolcanoDiscovery.

Foto: X/Al-Estiklal English

Značajna nova erupcija počela je u subotu na jednom od manje poznatih vulkana u planinskom vencu Erta Ale u regionu Danakil u Etiopiji, a vulkan Hajli Gubi, oko 15 kilometara jugoistočno od kontinuirano aktivnog poznatog vulkana Erta Ale, eksplozivno je eruptirao stvarajući veliki oblak pepela koji se podigao na do 15 kilometara u visinu, i prešao je preko delova jugozapadnog Arapskog poluostrva.

Satelitski podaci su pokazali da je erupcija oslobodila oblak sumpor-dioksida (SO2).

VolcanoDiscovery navodi da za sada nije poznato više detalja o erupciji, jer je područje teško pristupačno i daleko je od naseljenih centara, a glavni izvor informacija su satelitski podaci.

Ethiopia witnessed a massive volcanic eruption this morning from Mount Haile Gobi, part of the Erta Ale range in the remote Danakil region. Lava and ash spewed high into the sky as authorities monitored potential risks to nearby communities.#Ethiopia #Volcano #HaileGobi pic.twitter.com/Vd7bE5bKWB — Al-Estiklal English (@alestiklalen) November 24, 2025

Etiopska televizija FMC je potvrdila vulkansku aktivnost u regionu Ertale, a prema rečima očevidaca, eksplozija koja je pratila erupciju bila je neobično snažna, kako po snazi, tako i po jačini zvuka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: MAGIČNA ETNA: Pogledajte spektakularnu erupciju