DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 22. NOVEMBAR: Lava očekuje zarada preko nekretnina, Vagu napredovanje u karijeri, Strelca veći prihodi

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 11. 2025. u 21:45

SAZNAJTE šta vas u subotu, 22. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 22. НОВЕМБАР: Лава очекује зарада преко некретнина, Вагу напредовање у каријери, Стрелца већи приходи

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Merkur, koji upravlja vašim poslom i dogovorima, pravi sjajne aspekte sa Saturnom i Jupiterom, donoseći vam uspeh preko dalekih putovanja, medicine, farmacije, institucija zatvorenog tipa, privatnog preduzetništva, nekretnina.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Merkura, koji upravlja vašim finansijama i idejama, sa Saturnom i Jupiterom, donose vam finansijski i uspeh preko sudskih procesa, javnih delatnosti, nekonvencionalnih vidova zarade, IT sektora. Bolja komunikacija s partnerom.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur pravi trigone sa Saturnom u kući karijere i Jupiterom u kući finansija, donoseći vam veće prihode preko nekretnina, porodičnog ili drugog vida privatnog biznisa, ali i stipendija ili partnerovog novca.

Rak (21. 6 - 22. 7)

Merkur u kući kreativnosti i ljubavi obrazuje trigone sa Jupiterom u vašem znaku i Saturnom u devetoj kući, donoseći vam ljubav na putu ili u inostranstvu, uspeh preko visokog obrazovanja, pravnih procesa ili umetnosti.

Lav (23. 7 - 23. 8)

Aspekti Merkura u kući privatnosti sa Saturnom u kući finansija i Jupiterom donose vam zaradu preko nekretnina, privatnog preduzetništva, stipendija. Možete uspešno da rešite pitanja alimentacije, kredita ili podele imovine.

Devica (23. 8 - 23. 9)

Vaš vladalac Merkur u trećoj kući pravi sjajne aspekte sa Saturnom u sedmoj i Jupiterom u 11. kući donoseći vam uspeh preko emotivnog ili poslovnog partnera, sudskih procesa, javne delatnosti ili nekonvencionalnih vidova zarade.

Vaga (23. 9 - 23. 10)

Aspekti Merkura u kući finansija sa Saturnom i Jupiterom donose vam napredovanje u karijeri, bolju komunikaciju sa nadređenima. Novac i uspeh preko kontakata sa strancima, privatnog preduzetništva ili nekretnina.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Merkur u vašem znaku pravi trigone sa Saturnom i Jupiterom, donoseći vam obnovu neke romanse,ljubav na putu ili u inostranstvu. Uspeh i novac preko obrazovanja, kontakata sa strancima, dobijanja radnih dozvola.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Čak četiri planete u vašem znaku u koji posle godinu dana ulazi i Sunce donose vam priliv energije, elena, optimizma i entuzijazma, ali i više posla. Novac vam stiže preko privatnog biznisa, nekretnina ili stipendija.

Jarac (22. 12 - 19. 1)

Aspekti Merkura u 11. kući s vašim vladaocem Saturnom i Jupiterom, planetama uspeha i prosperiteta, donose vam uspeh preko kraćih putovanja, učenja, rođaka ili saradnje s voljenom osobom ili poslovnim partnerom.

Vodolija (19. 1 - 18. 2)

Merkur u kući karijere pravi sjajne aspekte s vašim suvladaocem Saturnom u kući finansija i Jupiterom u kući posla, donoseći vam znatno uvećanje prihoda. Uspeh u privatnom biznisu, bankarskim i poslovima s nekretninama.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Trigoni koje Merkur u devetoj kući pravi sa Saturnom u vašem znaku i Jupiterom donose vam priliku da obezbedite dugoročan izvor prihoda. Očekuje vas napredovanje u karijeri, uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju ili pravnim procesima.

