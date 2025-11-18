Panorama

BEZ BAŠTI U CENTRU: Nova pravila u jednom od najposećenijih gradova na svetu - Firenci

18. 11. 2025.

OD SLEDEĆE godine u Firenci će biti zabranjeno postavljanje bašti restorana u 50 ulica istorijskog centra koji je po zaštitom UNESKA-a.

Zbog velikog broja turista, kojih je u 2014. godini bilo više od 15 miliona, uske ulice gradskog jezgra su često teško prohodne. Uživanje u baštama neće biti moguće u ulicama koje uključuju simbolične lokacije kao što su Ponte Vekio, Via Roma, Via Mađo, Via de Gergofili, kao i oko bazilike Santa Kroče. U preostale 73,  bašte će biti strogo regulisane.

-Cilj je zaštita javnih prostora i firentinskog nasleđa, veća pravičnost i pojednostavljivanje poslovanja, kao i grad ugodniji za život stanovnika - izjavio je gradski savetnik Jakopo Vićini. - Za 73 ulice u kojima bašte ostaju dozvoljene, protokol predviđa pet kategorija uređenja, od minimalističkih (stolovi i stolice sa malim suncobranima) do potpuno zatvorenih struktura sa stabilnim ili pokretnim krovovima.

Protokol takođe propisuje stroga pravila o materijalima i dizajnu bašti- zabranjuje se plastika, dok se preporučuje korišćenje lokalnih biljaka i sezonskog cveća. Takoše, nisu dozvoljne ni šarene dekoracije, upadljivi reklamni natpisi i jarke svetlosne instalacije biće zabranjeni, u cilju vraćanja estetske jednostavnosti i poštovanja istorijskog ambijenta.

