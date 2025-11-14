AMERIČKI NAUČNICI TVRDE: Ove tri biljke čije plodove obožavamo sigurno će biti ugrožene u narednom periodu

NOVO istraživanje pokazuje da čak ni najdrastičnije mere borbe protiv klimatskih promena neće u potpunosti zaštititi ključne "luksuzne" useve - kafu, kakao i grožđe - od posledica globalnog zagrevanja.

Foto: Shutterstock

To može značiti promenu ukusa ili čak potpuni nestanak kafe, čokolade i vina u budućnosti.

Ovo nije prvi put da se uticaj klimatskih promena može jasno videti u poljoprivedi. Na primer, zbog uticaja globalnog zagrevanja na vinove loze, menja se ukus i izgled vina - tačnije, mnoga vina postaju slađa, bleđe su boje i sa većim sadržajem alkohola, što može uskoro postati fenomen širom sveta.

Globalno zagrevanje već ugrožava žetvu i opstanak useva poput kafe, kakaa i grožđa, što dovodi u pitanje egzistenciju miliona poljoprivrednika širom sveta - a gubitak ovih kultura ne bi značio samo promenu za ljubitelje vina, čokolade i kafe, već i ozbiljan udar na ekonomije zemalja koje od njih žive.

Istraživanje tima sa Državnog univerziteta Kolorado pokazalo je da čak ni obećavajuća tehnologija hlađenja planete - ubrizgavanje aerosola u stratosferu (SAI) - ne može pouzdano zaštititi ove kulture.

U okviru studije modelirani su klimatski uslovi za 18 najvažnijih regiona proizvodnje u Evropi, obe Amerike i zapadnoj Africi, za period od 2036. do 2045. godine. Rezultati su pokazali da je samo šest regiona imalo koristi od primene SAI metoda, dok su ostali iskusili ili beznačajne promene ili čak pogoršanje uslova za proizvodnju.

Luksuzne kulture - poput kafe, kakaa, grožđa, čaja ili vanile - zahtevaju izuzetno precizne klimatske uslove i ne podnose velika odstupanja u temperaturi i vlažnosti. Metod SAI, koji podrazumeva raspršivanje reflektujućih čestica u gornje slojeve atmosfere radi snižavanja globalne temperature, "sam po sebi nije dovoljan", prema rečima istraživača. Kako objašnjavaju, kakao je nešto otporniji na toplotu od kafe i grožđa, ali veoma osetljiv na bolesti i štetočine koje se javljaju pri kombinaciji visoke temperature, kiše i vlažnosti.

Hladnije vreme može smanjiti toplotni stres kod vinove loze, ali istovremeno izaziva ranije pucanje pupoljaka i povećava rizik od mraza. Modeliranje je takođe pokazalo da čak i kada se temperatura stabilizuje, nepredvidive padavine i vlažnost mogu dovesti do širenja gljivičnih bolesti i gubitka prihoda.

Zaključak istraživanja je jasan: Nijedna radikalna klimatska tehnologija ne može zameniti dugoročnu adaptaciju poljoprivrede. Potrebno je ulagati u razvoj otpornijih sorti, promenu poljoprivrednih praksi i pronalaženje novih područja za uzgoj, uz međunarodnu saradnju, prenosi "RBK Trend".

Dakle, gubitak kafe, kakaa i vina ne bi pogodio samo potrošače, već bi ozbiljno uticao na ekonomije zemalja kao što su Gana, Kolumbija i Francuska, kao i na milione ljudi čiji opstanak zavisi od ovih useva. Očuvanje tih luksuznih kultura tako postaje više od pitanja ukusa - ono postaje pitanje ekonomske i kulturne održivosti za buduće generacije.

(rt.rs)

