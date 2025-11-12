Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za sredu, 12. novembar: Trigon poslednje četvrti i Hirona - stara ljubav zaborava nema

12. 11. 2025. u 07:15

JEDNOM godišnje, poslednja Mesečeva četvrt obrazuje se u Lavu, a ove godine ta faza dešava se 12. novembra, u 6.29, na 20. stepenu ovog vatrenog, temperamentnog, borbenog znaka.

Tada Mesec u Lavu obrazuje kvadrat sa Suncem u Škorpiji, odnosno, poslednju od četiri mene, koja zato i nosi taj naziv.

Kada je Mesec u ovoj fazi opadanja, ne započinjite ništa novo što se odnosi i na poslovni i na emotivni život. Ovo je period opuštanja, kada se Zemljin satelit, u stvari, priprema za fazu mladog Meseca, koja će biti 20. novembra, na 28. stepenu Škorpije.

Sada treba privoditi kraju poslove započete u vreme mladog Meseca, 21. oktobra, jer će vam doneti novac. Ovaj izazovan aspekt ćemo osećati narednih 28 dana koliko traje Mesečev (lunarni) ciklus, a najviše će uticati na Lavove, Vodolije, Bikove i Škorpije rođene u trećoj dekadi znaka.

Mada se svake godine formira poslednja četvrt u Lavu, aspekti koje Mesec obrazuje sa ostalim tranzitnim planetama nisu isti, zbog čega se ne ponavljaju isti događaji.

Osim podrazumevajućeg, napetog aspekta (kvadrata) sa Suncem, poslednja Mesečeva četvrt ove godine obrazuje i trigon s asteroidom Hiron (naša slaba tačka, ožiljak, emotivni i/ili fizički). Donosi susret ili kontakt sa starom ljubavi, s nekim koga nije lako zaboraviti. Zato fiksni znaci danas mogu da donesu i neku važnu odluku o dosadašnjem odnosu sa dugogodišnjim emotivnim partnerom. .

Danas imamo i konjunkciju Merkura, planeta komunikacija i Marsa, simbola inicijative ali i sukoba u vatrenom Strelcu, aspekt kojiodgovara onima čije zanimanje podrazumeva verbalnu veštinu, govornički dar, javne nastupe, predavaštvo... Međutim, ovaj planetarni par nalazi se u opoziciji s nepredvidivim Uranom, pa pazite da vam jezik ne bude brži od pameti. Takođe, vozači bi trebalo da budu izuzetno oprezni.

