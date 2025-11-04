OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za utorak, 4. novembar: Opozicija Mars-Uran upozorava na sukobe i veću podložnost povredama

MARS, planeta akcije, inicijative, energije, snage, strasti, borbe, oružja, seksualnosti, ljubomore i povreda, posle dve godine, 4. novembra, u 14.02, ulazi u vatrenog Strelca, znak putovanja, kontakata sa strancima, visokog obrazovanja i pravosuđa.

Foto Shutterstock

Čim uđe u deveti zodijački znak, Mars će napraviti trigone s Mesecom u Ovnu i Neptunom u Ribama, sekstil s Plutonom u Vodoliji, ali i opasan aspekt (opoziciju) s retrogradnim Uranom u Blizancima.

Opozicija Mars-Uran podstiče nestrpljivost, sukobe, naročito verbalne, ali donosi i opasnost od vatrenog oružja, strujnog udara, groma, požara. Na zdravstvenom planu, upozorava na opasnost od moždanog udara, povreda ruku ili nogu, kao i na povećan oprez u saobraćaju.