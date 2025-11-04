Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za utorak, 4. novembar: Opozicija Mars-Uran upozorava na sukobe i veću podložnost povredama

Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 11. 2025. u 07:30

MARS, planeta akcije, inicijative, energije, snage, strasti, borbe, oružja, seksualnosti, ljubomore i povreda, posle dve godine, 4. novembra, u 14.02, ulazi u vatrenog Strelca, znak putovanja, kontakata sa strancima, visokog obrazovanja i pravosuđa.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ Астро савет за уторак, 4. новембар: Опозиција Марс-Уран упозорава на сукобе и већу подложност повредама

Foto Shutterstock

Čim uđe u deveti zodijački znak, Mars će napraviti trigone s Mesecom u Ovnu i Neptunom u Ribama, sekstil s Plutonom u Vodoliji, ali i opasan aspekt (opoziciju) s retrogradnim Uranom u Blizancima.

Opozicija Mars-Uran podstiče nestrpljivost, sukobe, naročito verbalne, ali donosi i opasnost od vatrenog oružja, strujnog udara, groma, požara. Na zdravstvenom planu, upozorava na opasnost od moždanog udara, povreda ruku ili nogu, kao i na povećan oprez u saobraćaju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti

MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti