SPEJSEKS PREDLOŽIO NASA: Pojednostavljeni plan leta ljudi na Mesec

KOMPANIJA američkog milijardera Ilona Maska SpejsEks (SpaceX) predložila je danas američkoj Nacionalnoj vazduhoplovnoj i svemirskoj administraciji (NASA) pojednostavljeni plan za slanje ljudi na Mesec korišćenjem rakete Staršip, dok agencija pritiska svoje izvođače da ubrzaju pripreme i preteknu Kinu u osvajanju Meseca u ovoj deceniji.

-U skladu s najnovijim zahtevima NASA-e, podelili smo i zvanično procenjujemo pojednostavljenu arhitekturu misije i koncept operacija, za koje verujemo da će omogućiti brži povratak na Mesec uz povećanu bezbednost posade, navodi se u objavi SpejsEksa na njihovom sajtu, preneo je Rojters.

NASA se suočava sa snažnom konkurencijom Kine u nastojanju da vrati astronaute na Mesec, gde ljudi nisu kročili od poslednje američke Apolo misije 1972. godine.

SpejsEks je 2021. godine angažovan za prve dve misije programa Artemis, dok je kompanija "Blu oridžin" (Blue Origin) Džefa Bezosa kasnije dobila ugovor za druge misije.

Međutim, NASA se, prema navodima Rojtersa, ove godine suočava s političkim problemima zbog zabrinutosti da izvođači ne napreduju dovoljno brzo, planova administracije američkog predsednika Donalda Trampa da smanji broj zaposlenih u agenciji i zbog činjenice da NASA trenutno nema stalnog administratora.

Tu funkciju privremeno obavlja Šon Dafi, koji je ujedno i šef Ministarstva saobraćaja SAD.

Prošle nedelje Dafi je u televizijskom intervjuu izjavio da SpejsEks kasni sa razvojem Staršipa i da će NASA otvoriti mogućnost konkurentnim kompanijama da predlože brži plan za sletanje ljudi na Mesec.

SpejsEks je, s druge strane, u blogu naveo da je postigao desetine ključnih ciljeva u okviru ugovora o Staršipu za Mesec i planira da sledeće godine izvrši značajne testove, uključujući dugotrajan test leta.

Jedan od ključnih ciljeva za 2026. je demonstracija složenog dopunjavanja goriva u svemiru, što nikada ranije nije urađeno, a neophodno je da bi Staršip imao dovoljno goriva za sletanje na Mesec.

Prema planu, više letova "tanker" verzije rakete biće potrebno da napune Staršip koji je namenjen sletanju na Mesec.

NASA je očekivala da se ovaj test održi već 2024. godine, ali je brzi razvoj i učestala testiranja Staršipa naišla na prepreke.

Krajem ove ili početkom sledeće godine, SpejsEks planira da počne sa lansiranjem unapređene verzije Staršipa V3, prilagođene za dopunjavanje goriva u svemiru.

Kompanija je navela da će tačan termin zavisiti od uspeha predstojećih probnih letova, ali da su i let i test dopunjavanja planirani za 2026. godinu.

