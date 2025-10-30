DRŽITE KLJUČEVE AUTOMOBILA U FRIŽIDERU ILI ALU FOLIJI: Stručnjaci otkrili trik koji rešava veliki problem
KLASIČNI metalni ključ od automobila postao je stvar prošlosti — danas većina vozila koristi elektronske ključeve (key fob) sa bežičnim signalom koji omogućava zaključavanje/otključavanje i paljenje bez umetanja ključa.
Ta udobnost, međutim, ima manu: lopovi ponekad koriste uređaje za presretanje signala (tzv. relay attack) i mogu da otključaju i ukradu auto bez da vam uzmu ključ.
Dobra vest: postoji nekoliko jednostavnih i praktičnih mera koje možete sami da primenite i značajno otežate krađu.
Zašto lopovi kradu automobil bez ključeva?
Problem je u bežičnom signalu koji key fob emituje. Lopovi stoje blizu stana ili ulaza i pomoću pojačala “hvataju” signal, proslede ga drugom uređaju kraj automobila i time lažno “približe” ključ vozilu — auto misli da je ključ u blizini i otključava se.
Brzi i bezbedni saveti za zaštitu ključeva
Držite ključeve dalje od vrata i prozora. Najbolje na sredini stana/kuće, u ormaru ili fioci. Što su dalje od spoljne sredine, teže je presretanje signala.
Koristite Faradayevu kesu/poklopac (RFID/Faraday pouch). Jeftin i efikasan proizvod koji blokira bežični signal — mesto u koje samo stavite ključeve kad ste kod kuće.
Metalna kutija ili aluminijumska folija. Ako nemate kesu, ključ možete privremeno staviti u metalnu kutiju ili zamotati u nekoliko slojeva aluminijumske folije — to blokira signal. (Ne ostavljajte ključeve na mokrom mestu ili u vrlo hladnim uslovima koji bi mogli oštetiti elektroniku.)
Isključivanje bežičnog signala (ako je moguće). Neki proizvođači omogućavaju da privremeno isključite bežični mod na ključu — proverite u uputstvu vozila ili kod ovlašćenog servisa.
Fizičke zaštite za vozilo. Na primer, volan‑lok, blokada menjača ili alarmni sistem s dodatnim senzorima — dodatno odbijaju lopove čak i ako uspeju da otključaju vozilo.
Parkirajte pametno. Ako je moguće, parkirajte u garaži ili pod alarmom; ne ostavljajte vozilo dugo na mračnim, izolovanim mestima.
Redovne softverske i sigurnosne provere. Ažurirajte softver vozila i ključ‑fob ako proizvođač objavi bezbednosne nadogradnje; proverite stanje baterije u ključu — preslab signal može izazvati probleme.
Šta sa frižiderom, zamrzivačem i mikrotalasnom?
U medijima često kruže „trikovi“ poput stavljanja ključeva u frižider, zamrzivač ili mikrotalasnu pećnicu, jer metalni omotač može ometati signal. Evo šta treba znati:
Frižider/zamrzivač: metalna komora može smanjiti signal i privremeno zaštititi ključ. Preporuka je da prvo proverite uputstvo proizvođača ključa (posebno ako je u pitanju ključ sa gel‑baterijom), jer ekstremna hladnoća može oštetiti elektroniku ili bateriju.
Mikrotalasna pećnica: fizički okvir pećnice blokira signal, ali nikada ne stavljajte ključeve u uključenu mikrotalasnu — to može prouzrokovati varnice i trajno uništiti elektronske komponente. Dakle: ako planirate ovo raditi, NE uključujte uređaj i imajte na umu rizik od oštećenja. Bolja opcija je Faradayeva kesica.
Opšta napomena: frižider ili zamrzivač nisu idealno rešenje na duže staze zbog vlage i temperaturnih opterećenja.
Još par pametnih mera
- Ne ostavljajte rezervni ključ kod lošeg majstora ili neproverenih servisa.
- Ako sumnjate da je vaš ključ bio presretnut, prijavite sumnjive incidente policiji i ovlašćenom servisu.
- Razmotrite instalaciju dodatnog sigurnosnog modula ili sistema koje je teško zaobići.
