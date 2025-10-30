"NEŠTO OGROMNO LETI KA ZEMLJI": Hardvardski astronom poslao upozorenje NASA

MISTERIOZNI objekat prolazi kroz naš Sunčev sistem i zbunjuje naučnike: da li je u pitanju kometa ili vanzemaljska tehnologija?

Misteriozni objekat koji upravo prolazi kroz naš Sunčev sistem izazvao je žestoke rasprave među naučnicima širom sveta. Većina stručnjaka smatra da je reč o prirodnoj kometi, ali harvardski astronom Avi Loeb upozorava da neke osobine ovog tela mogu ukazivati na mogućnost vanzemaljskog porekla, prenosi Euronews.

Sve je počelo 1. jula 2025. godine, kada je teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u Čileu zabeležio slabašan, ali vrlo brz objekat — do tada neviđenog tipa. Zvanično je nazvan 3I/ATLAS (C/2025 N1) i predstavlja treći potvrđeni međuzvezdani objekat ikada otkriven, posle ʻOumuamue iz 2017. i 2I/Borisova iz 2019. godine. Oznaka “3I” označava treći međuzvezdani objekat, dok “ATLAS” označava mrežu teleskopa koja ga je otkrila.

Putanja koja zbunjuje stručnjake

Posebnost 3I/ATLAS-a leži u njegovoj neobičnoj putanji. Brzina i pravac kretanja pokazuju da nije gravitaciono vezan za Sunce, što znači da dolazi iz drugog zvezdanog sistema i da je slučajno ušao u naše kosmičko susedstvo.

Većina astronoma smatra ga kometom, jer pokazuje tipične karakteristike: rep, pojačavanje sjaja dok se približava Suncu i oslobađanje prašine i gasa. Prema proračunima, objekt se kreće brzinom većom od 200.000 kilometara na sat (oko 61 km/s), a ubrzava kako prilazi Suncu. Kreće se hiperboličnom orbitom, što znači da će jednostavno proći kroz Sunčev sistem i nastaviti svoj put kroz svemir.

- Proći će kroz unutrašnji Sunčev sistem — između orbita Marsa i Zemlje — a zatim proleteti pored Sunca. Ovaj objekat nije gravitaciono vezan za Sunce, kreće se prebrzo i jednostavno će izleteti na drugu stranu sistema - objašnjava Kon Stoitsis, direktor za komete i meteore u Astronomskom društvu Viktorije.

NASA procenjuje da će se najviše približiti Zemlji na udaljenost od oko 270 miliona kilometara.

Da li je moguće da je veštačkog porekla?

Iako većina naučnika veruje da je u pitanju prirodan fenomen, profesor Avi Loeb sa Harvarda smatra da se ne sme u potpunosti isključiti mogućnost veštačkog porekla. U svojim esejima postavio je pitanje:

„Da li 3I/ATLAS sam generiše svetlost?“, naglašavajući da njegov sjaj možda ne potiče samo od refleksije Sunčeve svetlosti.

Loeb dodaje:

„Postoji hipoteza da je ovaj nedavni međuzvezdani posetilac, 3I/ATLAS, tehnološki artefakt koji čak može posedovati aktivnu inteligenciju. Ako je to tačno, postoje dve mogućnosti: ili su njegove namere potpuno dobre, ili — suprotno — mogu biti opasne.“

On upozorava da bi, ukoliko se ova hipoteza pokaže tačnom, posledice mogle biti ozbiljne po čovečanstvo, te da bi možda bile potrebne i „odbrambene mere“.

NASA, međutim, odbacuje spekulacije:



Kada će ponovo biti vidljiv?

Očekuje se da će se 3I/ATLAS najviše približiti Suncu oko 30. oktobra 2025. godine, na udaljenost od približno 210 miliona kilometara, unutar Marsove orbite. Njegova veličina i sastav i dalje se proučavaju, ali NASA predviđa da će ponovo biti vidljiv teleskopima sa Zemlje početkom decembra, nakon što prođe iza Sunca.

