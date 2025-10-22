VELIKO PRIZNANJE ZA SRPSKO JELO: Nekad je bilo hrana za sirotinju, a sada je među 50 najboljih (FOTO)

Profesor poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Cvijan Mekić istakao je danas da je CNN, svrstavši proju u 50 najboljih hlebova sveta, napravio dobar izbor jer je proja visoko kvalitetan nutritivni proizvod koji ima značajnu ulogu u ishrani našeg stanovništva.

Foto G. Šljivić

On je naglasio da je srpska kuhinja svetska sila ukusa, ali nedovoljno afirmisana.

- Imamo mnogo proizvoda koji bi mogli da budu zajedno sa projom koja je sada dobila to priznanje. Ja sam iz generacije koja je mnogo jela proju, a ništa joj nije falilo. Tako da, i danas čuvamo te uspomene na to i pričamo o tom tradicionalnom proizvodu - rekao je Mekić.

Foto Shutterstock

(Tanjug)