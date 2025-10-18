DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 18. OKTOBAR: Ovna očekuje odlaganje posla, Lava novac preko starih saradnika, Strelca problemi u porodici

SAZNAJTE šta vas u subotu, 18. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sekstil Meseca u vrednoj Devici i Marsa u znaku kojim vlada podstiče vas na akciju i donosi prilike za isplative dogovore. Nemojte dopsutiti da vas odlaganje nekog posla iznervira, to je privremeno. Susret s osobom koja stiže s dužeg puta.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera još pravi trigon sa Plutonom što vam donosi uvećanje prihoda a povoljno utiče i na ljubavni život, jer Pluton vlada partnerskim odnosima. Promena plana ili prekid kontakta s prijateljem. Više šetajte.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sekstil između Jupitera u kući novca i Meseca u kući privatnosti donosi vam zaradu preko nekretnina ili porodičnog biznisa. Rasprava sa partnerom zbog starijeg člana porodice. Susret s Vodolijom neće vas ostaviti ravnodušnim.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući biznisa podstiču vas na akciju i donose dogovor o isplativom poslovnom angažmanu. Problemi sa strancima, pravnim aktima, putnom dokumentacijom, radnim dozovolama. Smanjite unos šećera.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca utiče na odlaganje poslova i donosi nesporazume sa saradnicima. Privatnici mogu da ostvare zaradu preko saradnje sa starim poslovnim partnerima. Dobijate poruku romantične prirode od Strelca.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sekstil između Meseca u vašem znaku i vašeg vladaoca Merkura, simbola komunikacije, donosi vam novac preko nekretnina, kraćih putovanja ili rođaka. Zahlađenje odnosa sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Asteroid Pandora u vašem znaku pravi trigone s Plutonom i retrogradnim Uranom donoseći vam prilike da ostvarite neku kreativnu ideju, dogovor sa strancima ili da rešite pravno pitanje. Jedan Jarac ili Vodolija vam ne izlazi iz glave.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars u vašem znaku obrazuje sekstil s Mesecom donoseći vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade. Odlaganje planova ili susreta sa prijateljima. Zahlađenje odnosa s voljenom osobom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekt između Meseca u kući karijere i vašeg vladaoca Jupitera u kući partnerskih odnosa donosi vam novac. Saznajete važnu informaicju od nadređenih ili autoriteta. Problemi zbog starijeg člana porodice.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u opoziciji sa vašim vladaocem Saturnom koji retrogradnim hodom prelazi preko kuće komunikacija i biznisa, čini vas nervoznim i konfuznim. Uvećanje zarade preko saradnje sa uticajnim ili osobama iz inostranstva.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec prelazi preko kuće finansija praveći sekstil s Jupiterom u kući posla što vam donosi veću zaradu. Strastveni susret sa nekim koga ste se upoznali preko interneta ili prijatelja. Potreban vam je odmor.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sesktil između vašeg vladaoca Jupitera i Meseca donosi vam novac preko privatnog biznisa, javne delatnosti ili hobija koji polako pretvarate u izvor prihoda. Bračni partner je sklon vraćanju u prošlost. Škorpija misli na vas.