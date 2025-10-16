NOVA POSLEDICA TRGOVINSKOG RATA: Kina napušta Majkrosoftov format datoteka
KINA je počela da zamenjuje "vord" (Word) format datoteka lokalnom alternativom u zvaničnim dokumentima, piše "Saut Čajna morning post".
Do promene je došlo u trenutku kada trgovinske i tehnološke tenzije između Pekinga i Vašingtona nastavljaju da rastu, podseća RT internešenel.
Saopštenje Ministarstva trgovine o kontroli izvoza retkih zemnih elemenata objavljeno je samo u lokalnom VPS (WPS) formatu, domaćem ekvivalentu "Ofisa" (Office) kompanije "Majkrosoft".
Kina je prošle sedmice objavila nova ograničenja na izvoz određenih strateških minerala za civilnu i vojnu upotrebu, pozivajući se na nacionalnu bezbednost.
Američki predsednik Donald Tramp odgovorio je pretnjom da će uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na kineski uvoz i rekao da bi Vašington mogao da ograniči izvoz "svakog i svih kritičnih softvera".
U Kini, strane softverske firme poput "Adoba" i "Sitriksa" se postepeno povlače. "Majkrosoft" je takođe zatvorio svoju laboratoriju za istraživanje veštačke inteligencije u Šangaju i sve svoje prodavnice u kontinentalnoj Kini.
U septembru su regulatori navodno naredili velikim kineskim kompanijama da otkažu testiranje i kupovinu "Envidijinih" čipova za veštačku inteligenciju. Kako piše "Fajnenšel tajms", kineski proizvođači čipova planiraju da utrostruče ukupnu proizvodnju procesora za veštačku inteligenciju u zemlji.
(rt.rs)
