NOVA POSLEDICA TRGOVINSKOG RATA: Kina napušta Majkrosoftov format datoteka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 15:38

KINA je počela da zamenjuje "vord" (Word) format datoteka lokalnom alternativom u zvaničnim dokumentima, piše "Saut Čajna morning post".

НОВА ПОСЛЕДИЦА ТРГОВИНСКОГ РАТА: Кина напушта Мајкрософтов формат датотека

Foto: Tanjug/AP

Do promene je došlo u trenutku kada trgovinske i tehnološke tenzije između Pekinga i Vašingtona nastavljaju da rastu, podseća RT internešenel.

Saopštenje Ministarstva trgovine o kontroli izvoza retkih zemnih elemenata objavljeno je samo u lokalnom VPS (WPS) formatu, domaćem ekvivalentu "Ofisa" (Office) kompanije "Majkrosoft".

Kina je prošle sedmice objavila nova ograničenja na izvoz određenih strateških minerala za civilnu i vojnu upotrebu, pozivajući se na nacionalnu bezbednost.

Američki predsednik Donald Tramp odgovorio je pretnjom da će uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na kineski uvoz i rekao da bi Vašington mogao da ograniči izvoz "svakog i svih kritičnih softvera".

U Kini, strane softverske firme poput "Adoba" i "Sitriksa" se postepeno povlače. "Majkrosoft" je takođe zatvorio svoju laboratoriju za istraživanje veštačke inteligencije u Šangaju i sve svoje prodavnice u kontinentalnoj Kini.

U septembru su regulatori navodno naredili velikim kineskim kompanijama da otkažu testiranje i kupovinu "Envidijinih" čipova za veštačku inteligenciju. Kako piše "Fajnenšel tajms", kineski proizvođači čipova planiraju da utrostruče ukupnu proizvodnju procesora za veštačku inteligenciju u zemlji.

(rt.rs)

