ISKOPAO BOGATSTVO! Čovek koji je kopao crve blizu Stokholma našao riznicu sa 20.000 srebrnjaka

ČOVEK koji je kopao crve u blizini Stokholma slučajno je pronašao riznicu od 20.000 srebrnih novčića pomešanih sa biserima, privescima i srebrnim prstenjem.

Prema saopštenju Upravnog odbora okruga Stokholm, otkriveno blago datira iz ranog srednjeg veka i teško je oko šest kilograma, prenosi časopis Live science.

Kopač crva, koji je pronašao blago pored svoje letnje kuće, prijavio je nalaz lokalnim vlastima, a srebrne novčiće i nakit, koji su bili smešteni u bakarni kotao koji je vremenom u velikoj meri propao, sada ispituju arheolozi.

-Ovo je verovatno jedno od najvećih srebrnih blaga iz ranog srednjeg veka koje je pronađeno u Švedskoj. Još uvek ne znamo tačno koliko novčića ima, ali mislim da bi moglo biti više od dvadeset hiljada, rekla je u saopštenju antikvar u Okružnom upravnom odboru u Stokholmu Sofija Anderson.

Preliminarna analiza je pokazala da većina srebrnih novčića datira iz 12. veka.

Neki nose tekst "Kanutus", što je latinski naziv za Knuta, što ukazuje da su novčići iskovani tokom vladavine švedskog kralja Knuta Eriksona, koji je vladao od 1173. do oko 1195. godine.

Među pronađenim novčićima neki predstavljaju retkost, uključujući nekoliko "biskupskih novčića" koje su kovali moćni biskupi, navodi se u saopštenju.

Ovi novčići prikazuju biskupa koji drži palicu, pastirski štap koji je sveštenstvo koristilo kao simbol svog crkvenog rada.

Upravni odbor okruga Stokholm će prijaviti nalaz Nacionalnom odboru za nasleđe, koji će odlučiti da li će država nadoknaditi štetu čoveku koji je pronašao ostavu.

