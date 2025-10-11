DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 12. OKTOBAR: Raka očekuju vanredni izdaci, Škorpiju susret sa zauzetom osobom, Ribe da se paze prevara

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 12. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovni aspekti Meseca s Neptunom i vašim vladaocem Plutonom, planetama ideja i novca, podstiču vašu želju za većim angažovanjem u samostalnoj delatnosti. Rasprava s voljenom osobom zbog ljubomore. Oprez u saobraćaju.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Iako pozicija vašeg vladaoca Venere, simbola posla, nepovoljno utiče na vaše finansije, aspekti Jupitera, planete donose vam zaradu preko kontakata sa strancima. Tajna romansa s Ribama. Rasprava s rođakom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u Raku vas uvek motiviše da se angažujete na dodatnom ili honorarnom poslu. Izbegavajte rasprave sa ženama iz porodičnog okruženja. Ljubavni partner očekuje da se setite šta ste mu nedavno obećali. Izbegavajte alkohol.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u vašem znaku pravi napete aspekte sa tranzitnim planetama donoseći vam promenljivo raspoloženje. Neplanirani izdaci, ukoliko se bavite uslužnim delatnostima i nekretninama. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u 12. kući naglašava vašu intuiciju i donosi inspiraciju za bavljenje kreativnim poslovima. Poziv za izlazak od nekadašnje ljubavi koja stiže s dužeg puta. Bračni partner krije neki problem o vas. Izbegavajte alkohol.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući planova pod uplivom Neptuna iz kuće rizika nepovoljno utiče na finansijsku situaciju. Susret s vodenim znakom preko rođaka, slobodnima može doneti povećano interesovanje za interesantnu osobu.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Pozicija vašeg vladaoca Venere, simbola novca, podstiče vašu želju za trošenjem, mada bi trebalo da pazite na finansije. Mesec u kući karijere donosi vam problem s osobom na položaju. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Ako planirate ulaganje u nov posao, nije pravi trenutak, jer će se dogovor s potencijalnim partnerima odužiti. Crni Mesec Lilit u vašem znaku čini vas rado viđenim u društvu suprotnog pola. Strastveni susret sa zauzetom osobom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući finansija donosi vam mogućnost za zaradu preko paralelnog posla. Za vas se interesuje zauzeta osoba koja se i vama dopada. Nije trenutak za potpisivanje ugovora, ako se bavite privatnim biznisom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napeti aspekti Meseca koji upravlja partnerskim odnosima, sa vašim vladaocem Saturnom kao i s Merkurom, usporavaju ili odlažu dogovore sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Pazite se povreda u kući.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Aspekti Meseca u Raku i vašeg suvladaoca Saturna, donose vam nove poslovne šanse ali i rizik kada je reč o investicijama u nove projekte. Slobodni, na većem skupu, mogu da upoznaju osobu koja nosi uniformu na radu. Bol u leđima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u Raku pravi kvadrat s vašim vladaocem Neptunom u drugoj kući što nagoveštava romantičan susret s nekim preko rođaka. Pazite se finansijskih prevara. Februarske Ribe dobijaju šansu da se oprobaju u novom poslu.