DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 3. SEPTEMBAR: Ovnu prošlost kuca na vrata, Raka muče porodični odnosi, Jarca ljubav, a Vagu finansije
SAZNAJTE šta vas u petak, 3. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Astrolog Marina Jungić Milošević
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Opozicija Merkura i asteroida Hiron danas budi stare rane u odnosu s emotivnim partnerom. Pozicija planete ljubavi, Venere, vladaoca partnerskih odnosa, donosi zahlađenje odnosa sa voljenom osobom. Pad imuniteta.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Trigon između Meseca i Merkura koji upravlja vašim finansijama donosi vam uvećanje prihoda. Vanredni troškovi zbog kvarova kućnih aparata. Pozicija vašeg vladaoca Venere nagoveštava trzavice u odnosu sa emotivnim partnerom.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući novca, pod uplivom vašeg vladaoca Merkura, podstiče vaše ambicije kada je reč o ulaganju u samostalnu delatnost. Napeti aspekti Venere, koja upravlja ljubavnim životom, unose tenziju u odnos sa partnerom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u trigonu sa Merkurom podstiče vašu kreativnost. Napet aspekt između Saturna, vladaoca partnerskih odnosa i Venere, koja upravlja vašim privatnim životom, donosi probleme u porodici. Zadržavanje vode u telu.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Trigon između Merkura, vladaoca vašeg posla, i Meseca podstiče vašu ambiciju po pitanju saradnje sa strancima. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Trzavice s članovima porodice, naročito sa ženama.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur u trigonu sa Mesecom donosi vam povoljan ishod dogovora o poslu koji ima veze sa umetnošću, sportom, obrazovanjem mladih. Komunikacija sa emotivnim partnerom prilično vas iscrpljuje. Problemi s cirkulacijom.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Opozicija Marsa, vladaoca partnerskih odnosa i Meseca u kući privatnosti unosi tenziju u vaš dom. Napeti aspekti vašeg vladaoca Venere, nepovoljno utiču na finansije. Dobijate važnu vest od osobe na položaju. Problemi s oticanjem.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Trigon između Meseca i Merkura povoljno utiče na poslovne dogovore. Izbegavajte rasprave sa ženama, ma kog pola da ste. Manji dobici stižu preko intelektualnih i uslužnih delatnosti. Podložnost povredama.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Trigon Meseca i Merkura kući karijere donosi vam povoljan dogovor sa autoritetima. Možete da očekujete vanredne troškove, naročito ako ste privatnik. Imate podršku ljubavnog partnera kada je reč o vašoj poslovnoj odluci.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec pod uticajem Merkura, donosi vam kontakte sa strancima, efikasno završavanje pravnih poslova ili polaganje ispita. Možete da očekujete povoljan ishod dogovora o novom poslu. Zahlađenje odnosa sa voljenom osobom.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Trigon između Meseca u vašem znaku i Merkura, podstiče vašu spremnost da danas ostvarite sve što ste zacrtali. Izbegavajte nepotrebne troškove. Ljubavni partner sumnja u vašu iskrenost. Problemi sa oticanjem nogu.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Pozicija Merkura koji upravlja vašim ljubavnim životom, povoljno utiče na komunikaciju sa partnerom. Neophodn je dodatni oprez kada je reč o kreativnim i projektima sa strancima. Problemi s cirkulacijom.
