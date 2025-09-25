DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 26. SEPTEMBAR: Blizanci da ne donose važne odluke, Lava očekuju trzavice u porodici, a Strelca na poslu

SAZNAJTE šta vas u petak, 26. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući finansija donosi vam vanredne izdatke, naročito ako se bavite građevinskim radovima, nekretninama, sređivanjem stambenog ili poslovnog rostora. Ljubavni partner je nervozniji nego inače. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Neptun u trigonu sa Mesecom, koji upravlja vašim poslovnim dogovorima, pruža vam mogućnost realizacije kreativnih ideja, naročito preko javne delatnosti. Pozicija vašeg vladaoca Venere, planete novca donosi dvostruku zaradu.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur pravi napet aspekt sa Mesecom, vladaocem finansija, pa izbegavajte nepotrebne troškove i donošenje važnih odluka. Dopadaju vam se dve osobe, zauzeta i slobodna. Rasprave sa saradnicima, rođacima, komšijama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec, u kući ljubavi i kreativnosti, pruža vam šansu za pokretanje zajedničkog posla sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Ipak, mogući su i vanredni troškovi, ali ćete uspeti da završite sve kako ste planirali.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec obrazuje sekstil sa vašim vladaocem Suncem što naglašava vašu intuiciju ali donosi trzavice u domu i porodici. Julske Lavove očekuje uvećanje zarade, dok avgustovski treba da paze ako planiraju nova ulaganja.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući dogovora i biznisa, pravi izazovan aspekt sa vašim vladaocem Merkurom, podstičući vas na pravljenje dugoročnih planova. Poziv za izlazak od jednog Bika. Emotivni partner je sklon promenama raspoloženja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prelazak Meseca preko kuće posla donosi vam manje dobitke, ali ipak bi trebalo da povedete više računa o troškovima. Izbegavajte rasprave sa ženama. Slobodne Vage očekuje strastveni susret sa Strelcem.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Aspekti Meseca koji prelazi preko vašeg znaka s vašim vladaocem Plutonom, donosi vam ponudu za nov aranžman sa strancima. Kasno uveče, neko ko gaji jake emocije prema vama, šalje vam poruku romantične prirode.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući ograničenja danas je uzrok vaše nervoze zbog povećanog obima posla, ali i odnosa sa ljubavnim partnerom. Upoznavanje sa interesantnom osobom preko prijatelja. Više šetajte. Poslušajte savet Lava.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn pravi trigon s Mesecom u kući, donoseći vam podršku podršku prijatelja i osoba na položaju. Vodite računa o svojim izjavama u javnosti. Imate utisak da partner nešto krije od vas.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući karijere pravi opoziciju sa vašim vladaocem Uranom donoseći vam iznenadnu promenu planova. Budite oprezniji prilikom dogovora o novim projektima. Osoba koju poznajte preko posla, pokazuje da joj se dopadate.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući kontakata sa strancima, putovanja i obrazovanja, donosi vam ponudu za isplativ posao. Škorpija kojoj ste već duže vreme opsesija, šalje vam poziv za izlazak. Bračni partner je sklon preterivanju.