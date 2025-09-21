PAZITE SE FINANSIJSKIH I EMOTIVNIH PREVARA Astro savet za ponedeljak, 22. septembar: Evo koja tri znaka su na udaru Marsa u Škorpiji
MARS, planeta akcije, inicijative, jačeg pola, ljubavi ali i povreda, posle dve godine, 22. septembra, u 9.56, ulazi u Škorpiju, znak dominacije, novca i strasti.
Odmah pravi izazovan aspekt (inkonjunkciju) s Neptunom, planetom inspiracije, umetnosti, mašte, ali i iluzija, zabluda, prevara, manipulacija.
Budući da Mars na prirodnom zodijačkom krugu (koji počinje od znaka Ovna) upravlja kućama finansija, posla i svakodnevnih obaveza, aspekt s Neptunom upozorava na probleme s novcem, kreditima, pozajmicama, alimentacijama, podelom bračne imovine, sponzorstvima, stipendijama.
Na ljubavnom planu, donosi sklonost zabludama, probleme zbog neverstva, prevara, a na zdravstvenom probleme s urogenitalnim traktom.
Ovaj aspekt će najviše osetiti vodeni znaci, Rakovi, Škorpije i Ribe.
