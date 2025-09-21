Panorama

PAZITE SE FINANSIJSKIH I EMOTIVNIH PREVARA Astro savet za ponedeljak, 22. septembar: Evo koja tri znaka su na udaru Marsa u Škorpiji

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 09. 2025. u 19:00

MARS, planeta akcije, inicijative, jačeg pola, ljubavi ali i povreda, posle dve godine, 22. septembra, u 9.56, ulazi u Škorpiju, znak dominacije, novca i strasti.

Foto Shutterstock

Odmah pravi izazovan aspekt (inkonjunkciju) s Neptunom, planetom inspiracije, umetnosti, mašte, ali i iluzija, zabluda, prevara, manipulacija.

Budući da Mars na prirodnom zodijačkom krugu (koji počinje od znaka Ovna) upravlja kućama finansija, posla i svakodnevnih obaveza, aspekt s Neptunom upozorava na probleme s novcem, kreditima, pozajmicama, alimentacijama, podelom bračne imovine, sponzorstvima, stipendijama.

Na ljubavnom planu, donosi sklonost zabludama, probleme zbog neverstva, prevara, a na zdravstvenom probleme s urogenitalnim traktom.

Ovaj aspekt će najviše osetiti vodeni znaci, Rakovi, Škorpije i Ribe.

