SUTRA TAČNO U 21.42 ČASOVA STIŽE VAŽAN DOGAĐAJ: Pomračenje Sunca menja sudbinu 4 znaka
DELIMIČNO pomračenje Sunca u Devici očekuje nas 21. septembra u 21.42 minuta, čime se završava koridor pomračenja, a ovaj astrološki događaj biće okidač velikih promena u narednim mesecima.
Pomračenje Sunca u Devici donosi snažan trenutak preokreta i novih početaka, ali kroz prizmu praktičnosti, zdravlja i svakodnevnih navika. Pomarčenja su periodi u godini kada ne treba da započnemo nešto novo, nego zatvorimo staro životno poglavlje.
Devica je znak koji vlada redom, analizom, organizacijom i brigom o telu i rutini, pa će ovo pomračenje naglasiti teme vezane za zdravlje, radno okruženje, odnose sa kolegama i način na koji se nosimo sa svakodnevnim obavezama.
Prekid starih obrazaca koji više ne funkcionišu
Može doći do iznenadnih shvatanja šta treba da promenimo da bi nam život bio lakši i zdraviji, kao i do prekida starih obrazaca koji više ne funkcionišu.
Pomračenje Sunca u Devici često razotkriva ono što smo potiskivali, bilo da je to nezadovoljstvo poslom, loše navike u ishrani ili nedostatak ravnoteže između privatnog i poslovnog života.
Pošto je Devica znak detalja, mnogi će shvatiti da promene ne dolaze velikim potezima, već kroz male, dosledne korake.
4 znaka su na udaru pomračenja
Pomračenje će doneti promene koje će biti vidljive u narednih nekoliko meseci, a najviše će ga osetiti znakovi među kojima su Device, Strelčevi, Ribe i Blizanci.
Device će posebno osetiti potrebu da preispituju sebe, Ribe mogu da očekuju promene u odnosima, Blizanci sa karijerom i porodičnim pitanjima, dok će Strelčevi doživeti pomak u vezi sa ciljevima, verovanjima i obrazovanjem.
Osim navedenih znakova, delimično pomračenje Sunca će imati uticaj na sve znakove, samo je pitanje u koju kuću natalnog horoskopa pada. Osim pomračenja Sunca, zanimljivo je da je sutra i mlad Mesec u Devici.
(Informer)
