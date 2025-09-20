DANAS NIŠTA NE ZAPOČINJITE, VEĆ DOVRŠAVAJTE Astro savet za nedelju, 21. septembar: Mlad Mesec na poslednjem stepenu Device

Panorama

Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 09. 2025. u 19:00

U horoskopu današnjeg pomračenja Sunca u Devici (u kojoj se ujedno formira i mlad Mesec), Sunce i Merkur prave opoziciju s retrogradnim Neptunom u Ovnu, koja nosi simboliku zabluda, prevara, iluzija, snova, idealizovanja u partnerskim odnosima.

ДАНАС НИШТА НЕ ЗАПОЧИЊИТЕ, ВЕЋ ДОВРШАВАЈТЕ Астро савет за недељу, 21. септембар: Млад Месец на последњем степену Девице

Foto Shutterstock

Mada mlad Mesec uvek predstavlja neki početak, njegova pozicija na poslednjem stepenu Device, upozorava da danas ništa ne započinjete, već da dovršavate.

Gledanje pomračenja golim okom nije preporučljivo, jer remeti balans tečnosti u organizmu, a može i da ošteti vid.

Ne treba se plašiti pomračenja, jer rešenje uvek postoji, a u ovom slučaju to je hladna glava, praktičan način rešavanja problema, racionalnost, disciplina.

