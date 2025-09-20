MESEČNI HOROSKOP DO 23. OKTOBRA: Ovan razmišlja kako da dođe do novca, Lav da se pazi finansijskih prevara, Strelac saznaje porodičnu tajnu

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Raka, od 22. septembra do 23. oktobra, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto: Shutterstock/Pixabay

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao S vašim vladaocem Marsom u kući finansija, razmišljate kako da dođete do novca. Moraćete da uložite veliki napor ako rešavate pitanje alimentacije, podele bračne imovine, kredita ili sponzorstva, naročito posle 6. oktobra. Direktan hod Plutona, posle 14. oktobra povoljno utiče na vaše finansije. Problemi sa saradnicima, oko 21. oktobra. Povratak Neptuna u 12. kuću kojom vlada, 22. oktobra, podstiče kreativnost i donosi uspeh umetnicima.

Ljubav Naglašena sedma kuća, sa Suncem i Venerom, tokom ovog perioda, upozorava na probleme u braku ili vezi. Moraćete da donesete važnu odluku o odnosu sa partnerom, naročito u vreme punog Meseca u vašem znaku, 7. oktobra i u poslednjoj sedmici perioda. Mlad Mesec u kući partnerskih odnosa, 21. oktobra, na dnevni red ponovo stavlja porodične problemi i svađe s partnerom oko finansija.

Zdravlje Sklonost povredama. Nesanica. Introspekcija.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Sunce u šestoj kući tokom ovog perioda fokusira vas na svakodnevne poslovne obaveze ali podstiče i želju za bavljenjem samostalnom delatnošću u vašem domu. Ulazak Merkura u sedmu kuću, 6. oktobra, upozorava na probleme s poslovnim partnerom i finansijama. Pluton, 14. oktobra, kreće direktnim hodom preko kuće karijere, donoseći vam želju da podvučete crtu, promenite posao ili da odlučite čime biste želeli da se bavite, mada može doneti i otkaz.

Ljubav Mars, u kući partnerskih odnosa, donosi vam svađe s voljenom osobom ali i skandale u javnosti. Ulazak Merkura koji vlada vašim ljubavnim životom, u sedmu kuću, 6. oktobra, podstiče vaše emotivno nezadovoljstvo. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašom intimom, u šestoj kući, posle 13. oktobra, donosi vam ljubav na poslu. Posle 21. oktobra, na dnevni red ponovo dolaze trzavice i svađe s partnerom.

Zdravlje Osetljiv nervni sistem u vreme punog Meseca 7. oktobra. Mars vlada 12. kućom, donosi osećaj tenzije, unutrašnju nervozu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Sunce u petoj kući, od 22. septembra, podstiče vašu kreativnost i originalnost koja dolazi do punog izražaja što pogoduje razvoju privatnog biznisa, ali donosi uspeh i u javnim delatnostima. Retrogradni hod Neptuna preko 11. kuće, od 22. oktobra, donosi razočaranje u nekog prijatelja. Ali pošto ova planeta vlada i desetom kućom, pred vama su neslućene mogućnosti u karijeri, završetak fakulteta, doktorata, mastera ili specijalizacije, kao i pravnih akata, parnica, nasledstva, deobe bračne imovine, dobijanje radne dozvole.

Ljubav Ulazak Sunca u astrološko polje ljubavi, 23. septembra, povoljno utiče na vaš emotivni život, donoseći vam brojne susrete i poznanstva sa interesantnim osobama. Na pragu ste velikih ličnih uspeha ali i sudbinske ljubavne priče sa inteligentnom, prefinjenom osobom. Ovaj period slobodnima može da donese i trudnoću (sin), renesansu postojeće veze ili veridbu.

Zdravlje Podložnost infekcijama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Privatnike očekuju problemi s dokumentacijom i novcem. Pazite kome se poveravate na poslu 23. septembra. Veća zarada, stipendija ili subvencija stiže 24. septembra, a neki će uz pomoć roditelja ili partnera pokrenuti privatni biznis. Ipak, dobro procenite vaše finansije. Sukobi s nadređenima 7. i 21. oktobra. Direktan hod Plutona preko kuće finansija, posle 14. oktobra, donosi veću zaradu ili nasledstvo. Nakon 22. oktobra, uspeh preko putovanja ili studija, promena profesije.

Ljubav Opozicija Sunca u kući privatnog života i Neptuna, 23. septembra donosi porodične krize i svađe. Mars, koji upravlja vašim ljubavnim životom, iz kuće ljubavi, slobodnima donosi novu ljubav, 24. septembra, moguća i trudnoća. Ovo je i dobar dan za poboljšanje porodičnih odnosa, kao i za kupovinu ili renoviranje kuće. Nesporazumi i trzavice s partnerom i ukućanima u vreme punog i mladog Meseca, 7. i 21. oktobra.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Očekuju vas novi poslovi, ugovori i kraća putovanja, ali pazite se lažnih informacija i finansijskih prevara 23. septembra. Vaše ideje 24. septembra mogu da vam donesu isplativ ugovor ili uspeh u privatnom biznisu. A 1. i 3. oktobra mogući problemi u saobraćaju, na putovanjima, u inostranstvu, s pravnim aktima. Finansijski problemi 3. i 4. oktobra, ali već 6, 7. i 8. oktobra zarada i uspeh preko stranaca, putovanja, visokog obrazovanja ili pravnih akata. Posle 22. oktobra, pazite se finansijskih prevara.

Ljubav Slobodni, 24. septembra, mogu da se zaljube na prvi pogled u harizmatičnu osobu. Zauzete očekuju porodične svađe, razvod ili raskid 1, 6. i 7. oktobra, ali ih mogu prevazići strpljivošću. Venera u Vagi, posle 13. oktobra, pod uticajem varljivog Neptuna, donosi zablude u ljubavi. Direktan hod Plutona, koji upravlja vašom privatnošću, od 14. oktobra, donosi velike promene u porodičnom životu.

Zdravlje Nesanica.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Opozicija Sunca u kući posla i Neptuna u kući novca, 23. septembra, upozorava da se čuvate loših finansijskih poteza i prevara. Već 24. septembra, rastu šanse za zaradu i uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti. Oko 1. oktobra, rođeni krajem znaka, moraju da se čuvaju krađe, a 3. i 7. oktobar donose vanredne izdatke. Povratak Neptuna u kuću posla, 22. oktobra, donosi kreativne ideje i javna priznanja umetnicima, farmaceutima, lekarima.

Ljubav Napet aspekt Venere u vašem znaku i severnog Mesečevog čvora u kući partnerskih odnosa, 3. oktobra, upozorava na mogućnost raskida, razvoda, bračnih i problema u partnerskim odnosima. Posle 6. oktobra, možete se suočiti s partnerovim lažima. Pozicija Neptuna, vladaoca vašeg ljubavnog života, 13. oktobra, čini vas sklonim zabludama u odnosu sa voljenom osobom i samozavaravanju.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju 24. septembra 6. oktobra. Problemi sa urogenitalnim organima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao S ulaskom Sunca u vašu astrološku kuću ličnosti, 22. septembra, nastupa pravo vreme za realizaciju vaših planova, a već 24. septembra, očekuje vas uspeh preko inostranstva, visokog obrazovanja, pravnih pitanja i sudskih procesa, kao i preko privatnog biznisa (mada uz vanredne troškove). Uvećanje prihoda 6. oktobra, ali i posle 14. oktobra, kada se sreća može osmehnuti privatnicima ali i Vagama koje se bave delatnošću koja podrazumeva njihovo prisustvo u javnosti.

Ljubav Već početkom perioda, mogući su problemi u odnosu sa emotivnim partnerom 23. septembra, zbog neverstva i laži, pa je moguć raskid ili razvod. Slobodni 24. septembra mogu ući u novu ljubavnu priču, a moguća je i trudnoća. U vreme punog Meseca 7. oktobra, trzavice i konflikti s partnerom. Pluton, vladalac partnerskih odnosa, 14. oktobra, kreće direktno, donoseći vam ljubav, a moguće je i proširenje porodice.

Zdravlje Osetljiva koža.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Sa Suncem u polju podsvesti i tajni, tokom ovog perioda imate želju da se osamite. Čuvajte se spletki i intriga 23. septembra, a 24. septembar dobar je dan za rešavanje pitanja nasledstva, alimentacije ili stipendije. Oko 7. oktobra, budite oprezni u komunikaciji s kolegama, a 8. oktobra očekuje vas uspeh u visokom obrazovanju, završavanje pravnih pitanja ili uvećanje prihoda. Vaš vladalac Pluton kreće direktno 14. oktobra, donoseći vam nove prilike za zaradu.

Ljubav Početkom perioda, očekuju vas srećni trenuci u domu i porodici, a moguća je i kupovina ili renoviranje stana ili kuće. Romantičan susret, trudnoća ili prijatni zajednički trenuci s bračnim partnerom, 4. oktobra. Trzavice u odnosu s voljenom osobom, 24. septembra i 8. oktobra. Susret s nekim preko prijatelja 13. oktobra, a u poslednjoj nedelji perioda, ponovo se aktiviraju porodični problemi.

Zdravlje Pad imuniteta, naročito 7. oktobra.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Posao Tranzit Sunca preko kuće društvenog života i ugleda, donosi vam uspeh i novac preko javne ili samostalne delatnosti, kao i isplative ugovore, 23. i 24. septembra. Oko 1. oktobra, kraći put, bolja komunikacija s rođacima i potpisivanje isplativog ugovora, ali nemojte nikome da pozajmljujete novac. Vaše kreativne ideje dolaze do izražaja 6. oktobra, uspeh u privatnom biznisu i javnoj delatnosti 7. oktobra, a 8. oktobra uvećanje zarade preko nasledstva ili sponzorstva.

Ljubav Razočaranje u ljubavi 23. septembra, a 3. oktobra emotivni problemi, zbog stare ljubavi. Problemi u domu i briga o starijem članu porodice 4. oktobra. Strastveni susret 6. oktobra. Pun Mesec u kući ljubavi, 7. oktobra, slobodnima donosi ljubav, a moguć je i susret sa bivšom simpatijom. Posle 22. oktobra, Neptun se vraća u četvrtu kuću, pa možete saznati neku dzgo skrivanu porodičnu tajnu.

Zdravlje Oprez u saobraćaju 24. septembra i 7. oktobra.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Sunce u desetoj kući donosi vam zastoj u karijeri, a 23. septembra pazite se spletki kolega. Uspeh u karijeri ili privatnom biznisu 24. septembra, ali pazite kako ulažete novac. Uvećanje zarade 6. i 14. oktobra a 7. oktobra problemi na poslu. Sukob sa ženama na poslu 13. oktobra. U vreme mladog Meseca 21. oktobra razmišljate o idejama koje još niste ostvarili i donosite važnu odluku u karijeri. Posle 22. oktobra, na dnevni red se vraćaju stari ugovori, odložena putovanja.

Ljubav Opozicija Sunca i Neptuna u kući privatnog života, 23. septembra, donosi porodične probleme, koji mogu kulminirati na pun Mesec, 7. oktobra, zato budite oprezni. Neptun, koji upravlja vašom podsvešću, 22. oktobra kreće retrogradnim hodom preko treće kuće, što naglašava vašu intuiciju. Donosi vam obnovu odnosa s braćom, sestrama, rođacima, prema kojima ćete zauzeti drugačiji stav.

Zdravlje Osetljivi zglobovi.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Privatni biznis, saradnja sa strancima i putovanja, 24. septembra, donose vam uspeh ali su moguće svađe s nadređenima. Uspeh preko visokog obrazovanja, inostranstva ili sudskih sporova, 13. oktobra. Pluton kreće direktno preko vašeg znaka, 14. oktobra, kada donosite važnu odluku o karijeri, a u vreme mladog Meseca, 21. oktobra, važne odluke u vezi sa obrazovanjem, putovanjima, pravnim pitanjima. Posle 22. oktobra, završavate važne finansijske obaveze.

Ljubav Brat, sestra ili rođak, 23. septembra, može pokušati da vas prevari za neku imovinu a svađe s njima mogu kuliminirati u vreme punog Meseca u Ovnu, 7. oktobra. Trigon Sunca i vašeg vladaoca Urana, 24. septembra, može vam doneti trudnoću ili proširenje porodice. Sa ulaskom Venere, planete ljubavi, u devetu kuću, 13. okotbra, možete da uđete u ljubavnu priču s nekim u inostranstvu ili sa strancem.

Zdravlje Bol u zglobovima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Opozicija Sunca u kući novca i vašeg vladaoca Neptuna, 23. septembra, upozorava na oprez s dokumentacijom. U poslednjoj nedelji septembra otvaraju vam se velike mogućnosti na poslovnom i finansijskom planu. U drugoj polovini perioda, uspeh preko obrazovanja, pravnih akata, prekookeanskih putovanja. U vreme punog Meseca, 7. oktobra, pazite šta potpisujete, a u vreme punog Meseca, 21. oktobra, preduzimate nove poslovne poteze i donosite važne finansijske odluke.

Ljubav Izazovan aspekt između Venere u kući partnerskih odnosa i Urana u kući privatnog života, 29. septambra, upozorava na mogućnost razvoda, raskida, trzavice i rasprave sa članovima porodice, kao i na neka neprijatna iznenađenja. Merkur, vladalac partnerskih odnosa, 6. oktobra, ulazi u devetu kuću donoseći vam intenzivniju komunikaciju s nekim preko interneta.

Zdravlje Proverite krvnu sliku.