PROBLEMI S VARENJEM, PRIPAZITE NA ISHRANU Astro savet za ponedeljak, 15. septembar: Evo koji znaci su danas na udaru napetih aspekata Meseca

MESEC danas napušta razigrane, komunikativne, vazdušne Blizance i prelazi u hipersenzitivnnog, intuitivnog, vodenog Raka, praveći napete aspekte s retrogradnim Neptunom u Ovnu i Plutonom u Vodoliji.

Mesec je simbol duše, podsvesti, emocija, žena, porodice, domovine, a Pluton dominacije, strasti i povreda, tako da oni baš i nemaju dodirne tačke jedno s drugim, naročito kada obrazuju ovako izazovan aspekt. On podstiče emocionalnu ranjivost, podložnost povredama, naročito u kući.

Inkonjunkcija s Neptunom naglašava intuiciju, umetničku inspiraciju ali i potrebu za alkoholom. Može doneti i probleme s varenjem, pa bi trebalo pripaziti na ishranu.



Na udaru ovih aspekata su Rakovi, Škorpije i Ribe, kao i Vodolije.