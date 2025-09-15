Panorama

PROBLEMI S VARENJEM, PRIPAZITE NA ISHRANU Astro savet za ponedeljak, 15. septembar: Evo koji znaci su danas na udaru napetih aspekata Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 09. 2025. u 09:00

MESEC danas napušta razigrane, komunikativne, vazdušne Blizance i prelazi u hipersenzitivnnog, intuitivnog, vodenog Raka, praveći napete aspekte s retrogradnim Neptunom u Ovnu i Plutonom u Vodoliji.

ПРОБЛЕМИ С ВАРЕЊЕМ, ПРИПАЗИТЕ НА ИСХРАНУ Астро савет за понедељак, 15. септембар: Ево који знаци су данас на удару напетих аспеката Месеца

Foto: Shutterstock/ free images Pixabay

Mesec je simbol duše, podsvesti, emocija, žena, porodice, domovine, a Pluton dominacije, strasti i povreda, tako da oni baš i nemaju dodirne tačke jedno s drugim, naročito kada obrazuju ovako izazovan aspekt. On podstiče emocionalnu ranjivost, podložnost povredama, naročito u kući. 

Inkonjunkcija s Neptunom naglašava intuiciju, umetničku inspiraciju ali i potrebu za alkoholom. Može doneti i probleme s varenjem, pa bi trebalo pripaziti na ishranu.

Na udaru ovih aspekata su Rakovi, Škorpije i Ribe, kao i Vodolije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!