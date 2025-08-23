VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Kravlji zub rešava misteriju gradnje Stounhendža

NAJNOVIJE otkriće dobijeno analizom zuba potvrdilo je da je krava pronađena u blizini neolitskog spomenika Stounhendž poticala iz Velsa, što je dodatno potkrepilo teorije da je stoka korišćena kao glavni način za prenošenje ogromnih kamenih blokova korišćenih za izgradnju ovog objekta.

Zub, koji je bio deo čeljusti krave čiji ostaci su pronađeni 1924. godine pored južnog ulaza u Stounhendž, analizirali su naučnici iz Britanskog geološkog društva, Univerziteta u Kardifu, kao i sa Univerzitetskog koledža u Londonu, preneo je Bi-Bi-Si.

Njihovo istraživanje po prvi put je dalo konkretne dokaze koji povezuju ostatke stoke pronađene kod drevnog spomenika sa Velsom, i to upravo iz razdoblja kada su megaliti od plavog kamena dopremljeni na tu lokaciju radi gradnje Stounhendža.

"To je još jedna veza između Stounhendža i Velsa", izjavila je Džejn Evans iz Britanskog geološkog društva.

Ona je istakla da dokazi nedvosmisleno upućuju na velško poreklo životinje.

Ova studija nudi i prvi novi dokaz još od 2018. godine koji potkrepljuje tezu da su kamene gromade do drevnog nalazišta prevezene uz pomoć stoke, a ne isključivo ljudskom snagom.

Evans je dodala da se to uklapa u ovu novu priču da je stoka možda bila važna kao životinja za vuču, ali i da su krave mogle da se koriste i za nošenje lakše opreme.

Čeljust krave iz koje potiče zub datira s početka izgradnje spomenika, između 2995. i 2900. godine pre nove ere, a bila je položena na ritualno važno mesto.

Naučnici će sada verovatno pokušati da dodatno potkrepe svoje zaključke novim dokazima o velškom poreklu analizom drugih pronađenih ostataka stoke, navodi britanski javni servis.

