Panorama

VREME JE ZA ZDRAVIJE NAVIKE I DIJETU Astro savet za subotu, 23. avgust: Sunce u Devici donosi potrebu za promenom posla

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 08. 2025. u 20:30

SUNCE je kasno sinoć napustilo strastvenog, dramatičnog Lava i ušlo u praktičnu, vrednu, pouzdanu i perfekcionistički nastrojenu Devicu.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЗДРАВИЈЕ НАВИКЕ И ДИЈЕТУ Астро савет за суботу, 23. август: Сунце у Девици доноси потребу за променом посла

Foto Pixabay free images

Taj prelazak Sunca preko šestog zodijačkog znaka, narednih mesec dana, fokusira nas na rad, red i disciplinu donoseći više obaveza i odgovornosti. Sunce u Devici,takođe donosi potrebu za reorganizacijom ili promenom posla.

Sunce pravi kvadrat s Uranom, planetom neočekivanih, naglih promena i iznenađenja, izazovan aspekt koji će sutra biti najjači. Međutim, već danas podstiče potrebu za radikalnijim odlukama, kada je reč o zdravlju i navikama u ishrani.

Zato je ovo dobar trenutak za početak dijete, odnosno, promenu načina ishrane, ali i radnih navika, posla ili svakodnevnih aktivnosti. Čak i oni koji to nisu, postaće organizovaniji, praktičniji, uredniji, precizniji, a pažnju će im više nego inače skretati i detalji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu