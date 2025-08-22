VREME JE ZA ZDRAVIJE NAVIKE I DIJETU Astro savet za subotu, 23. avgust: Sunce u Devici donosi potrebu za promenom posla
SUNCE je kasno sinoć napustilo strastvenog, dramatičnog Lava i ušlo u praktičnu, vrednu, pouzdanu i perfekcionistički nastrojenu Devicu.
Taj prelazak Sunca preko šestog zodijačkog znaka, narednih mesec dana, fokusira nas na rad, red i disciplinu donoseći više obaveza i odgovornosti. Sunce u Devici,takođe donosi potrebu za reorganizacijom ili promenom posla.
Sunce pravi kvadrat s Uranom, planetom neočekivanih, naglih promena i iznenađenja, izazovan aspekt koji će sutra biti najjači. Međutim, već danas podstiče potrebu za radikalnijim odlukama, kada je reč o zdravlju i navikama u ishrani.
Zato je ovo dobar trenutak za početak dijete, odnosno, promenu načina ishrane, ali i radnih navika, posla ili svakodnevnih aktivnosti. Čak i oni koji to nisu, postaće organizovaniji, praktičniji, uredniji, precizniji, a pažnju će im više nego inače skretati i detalji.
