NAKON PET MESECI U ORBITI: Na Zemlju se vratilo četvoro astronauta

ČETIRI astronauta vratila su se danas na Zemlju nakon što su pre pet meseci hitno poslati na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) kako bi zamenili probne pilote Boingovog Starlinera koji su bili zarobljeni u orbiti.

Foto: AP Photo/NASA

Četvorica stronauta su se vratila na Zemlju u kapsuli kompanije Spejs eks koja je sletela u Tihi okean kraj obale južne Kalifornije, prenosi AP.

Na Zemlju su se vratili astronauti En Meklejn i Nikol Ejers iz NASA, Takuja Oniši iz Japana i Kiril Peskov iz Rusije.

Oni su poslati u martu kao zamena za dvoje astronauta NASA Buča Vilmora i Sani Vilijams, koji su proveli više od devet meseci u orbiti umesto dve nedelje koliko je bilo planirano.

NASA je naredila da se Boingova nova kapsula za posadu vrati prazna i prebacila je par na Spejs eks.

Otišli su ubrzo nakon što su Meklejn i njena posada stigli da zauzmu njihova mesta.

Kompanija Spejs eks Ilona Maska prebacila je povratke kapsula iz svemira sa Floride u Pacifik, blizu obale Kalifornije, kako bi smanjila rizik od pada krhotina na naseljena područja.

Poslednji put su astronauti NASA iz svemira sleteli u Pacifik na kraju američko-ruske misije Apolo-Sojuz 1975. godine, podseća AP.

(Tanjug)

