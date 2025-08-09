NAKON PET MESECI U ORBITI: Na Zemlju se vratilo četvoro astronauta
ČETIRI astronauta vratila su se danas na Zemlju nakon što su pre pet meseci hitno poslati na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) kako bi zamenili probne pilote Boingovog Starlinera koji su bili zarobljeni u orbiti.
Četvorica stronauta su se vratila na Zemlju u kapsuli kompanije Spejs eks koja je sletela u Tihi okean kraj obale južne Kalifornije, prenosi AP.
Na Zemlju su se vratili astronauti En Meklejn i Nikol Ejers iz NASA, Takuja Oniši iz Japana i Kiril Peskov iz Rusije.
Oni su poslati u martu kao zamena za dvoje astronauta NASA Buča Vilmora i Sani Vilijams, koji su proveli više od devet meseci u orbiti umesto dve nedelje koliko je bilo planirano.
NASA je naredila da se Boingova nova kapsula za posadu vrati prazna i prebacila je par na Spejs eks.
Otišli su ubrzo nakon što su Meklejn i njena posada stigli da zauzmu njihova mesta.
Kompanija Spejs eks Ilona Maska prebacila je povratke kapsula iz svemira sa Floride u Pacifik, blizu obale Kalifornije, kako bi smanjila rizik od pada krhotina na naseljena područja.
Poslednji put su astronauti NASA iz svemira sleteli u Pacifik na kraju američko-ruske misije Apolo-Sojuz 1975. godine, podseća AP.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
OVO JE NAJMOĆNIJI TELESKOP: Koliko daleko ova sprava može da vidi u svemiru
04. 08. 2025. u 22:00
ZLOSLUTNA TIŠINA PLAVIH KITOVA ZABRINjAVA NAUČNIKE: Otkriveno i zbog čega su zaćutali
09. 08. 2025. u 23:00
MIT ILI BLISKA REALNOST: Potraga za sladoledom koji se ne topi
08. 08. 2025. u 20:21
PRASTARI TRAGOVI ŽRTVOVANjA: U Peruu pronađeni 3.000 godina stari ostaci
08. 08. 2025. u 22:22
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)