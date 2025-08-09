DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 10. AVGUST: Bik sklon burnim reakcijama, Rak preispituje prošlost, Škorpiji stiže novac preko inostranstva

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 10. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Marsa donosi trzavice u partnerskim odnosima i nepovoljno utiče na dogovore. Neočekivana promena plana. Iznenadni odlazak na put. Svađa s rođakom. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Tranzit Meseca preko Riba pod uticajem vašeg vladaoca Venere odnosi vam novac preko žena, kulinarstva, trgovine, privatnog biznisa, kraćih putovanja. Skloni ste burnim reakcijama u odnosu s partnerom. Hormonski disbalans.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija, u retrogradnom hodu, pravi napet aspekt s Mesecom koji ulazi u vašu desetu kuću, donoseći vam probleme s dokumentacijom, nadređenima, naročito ženama. Dodatni oprez u saobraćaju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Ulazak vašeg vladaoca Meseca u devetu kuću donosi vam susret na putovanju, predavanju, ispitu. Uvećanje zarade preko osoba ili rođaka iz inostranstva. Skloni ste preispitivanju nekog događaja iz prošlosti. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Inkonjunkcija s retrogradnim Merkurom u vatrenom Lavu zahteva prilagođavanje određenim, novonastalim okolnostima, osobama i situacijama, kao i oprez u dogovorima i sa dokumentacijom. Poslušajte savet Vage.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u sedmoj kući obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Merkurom, u retrogradnom hodu, donoseći vam promenu planova, konflikte s partnerom i nadređenima. Susret s bivšom simpatijom budi uspomene. Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekti Marsa u vašem znaku podstiču emotivnu ranjivost i podložnost fizičkim povredama. Pozicija vašeg vladaoca Venere donosi vam uvećanje prihoda ali i vanredne troškove. Voljena osoba je ljubomorna zbog vaše popularnosti.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u petoj kući pod uticajem vašeg vladaoca Marsa upozorava vas da se prilagodite novim okolnostima ili odluci partnera. Nove mogućnosti za zaradu preko inostranstva i putovanja. Provodite više vremena u prirodi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekti Meseca u kući privatnosti donose trzavice u partnerskim odnosima, probleme u sudskim procesima, a čuvajte se i skandala u javnosti. Uvećanje zarade preko emotivnog partnera ili poslovnog ortakluka.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući mentalnog stanja pod uticajem Urana iz kuće posla podstiče vašu nervozu i donosi sukobe sa saradnicima. Uvećanje zarade preko intelektualne delatnosti, privatnog preduzetništva. Bik vam šalje romantičnu poruku.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Inkonjunkcija s retro-Merkurom u kući partnerskih odnosa zahteva prilagođavanje okolnostima kao i oprez s dokumentacijom. Dobro razmislite pre donošenja odluke ili izjave u javnosti. Novac preko kreativne delatnosti.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašem znaku pravi napete aspekte s Uranom i Merkurom, donoseći vam rasprave s članom porodice i emotivnim partnerom. Iznenadna šansa za saradnju sa strancima. Uvećanje prihoda preko paralelnog posla. Nesanica.