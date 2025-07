ROMSKI HOROSKOP ZA AVGUST ĆE SVAKOM ZNAKU OTKRITI SUDBINU: Ovaj mesec za neke sprema izobilje i raskoš

AVGUST nam donosi pregršt iznenađenja, prekretnica i sudbonosnih trenutaka, barem tako tvrdi drevni Romski horoskop. Bilo da se radi o neočekivanim finansijskim prilikama, emotivnim preokretima ili važnim unutrašnjim otkrićima, ovaj mesec neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Saznajte šta čeka vaš znak prema romskom horoskopu - od rođenja do nepredvidivih izazova.

Foto: Shutterstock

Putir (21. januar - 19. februar): Darovi sudbine i oprez pri kupovini

Avgust počinje snažno za Puture. U prvih pet dana meseca, očekujte neočekivani poklon sudbine – to može biti novčani bonus, nasledstvo ili vid pomoći koji niste očekivali. Između 10. i 15. avgusta, otvorite srce starom prijatelju, jer će vam doneti vesti koje bi mogle promeniti vašu perspektivu na određenu situaciju.

Posle 20. avgusta, budite oprezni sa impulsivnim odlukama, posebno kada je reč o kupovini iz emotivnih razloga.

Napa (20. februar - 20. mart): Skrivene istine i dodatni prihod

Ovaj mesec Napi otvara vrata istinama koje su vam do sada bile skrivene. U prvoj nedelji avgusta, mogli biste saznati nešto što vam neko dugo krije - bilo da je u pitanju obmana ili skrivena informacija koja menja vašu percepciju. Oko 12. avgusta postoji rizik od manipulacije – neko će pokušati da iskoristi vašu osetljivost. Međutim, posle 18. avgusta očekujte priliku za dodatni prihod - oslonite se na svoju intuiciju, ona će vam pokazati pravi smer.

Bodež (21. mart - 20. april): Proba snage i finansijski napredak

Avgust stavlja vašu snagu i odlučnost na probu. Tokom solarnog zenita (19. - 21. avgusta), naći ćete se pred važnom odlukom koja zahteva brzu reakciju. Budite posebno oprezni od 9. do 12. avgusta - iza atraktivne ponude mogla bi se kriti zamka. Finansijski napredak je moguć posle 22. avgusta, ali samo ako ostanete hladne glave i dobro razmislite.

Verujte samo informacijama koje dolaze iz pouzdanih izvora.

Venac (21. april - 20. maj): Nagrade za trud i porodične tenzije

Za Venac, avgust donosi nagrade za vaš trud i strpljenje. Tokom dana kulminacije žetve (od 20. do 22. avgusta), možete očekivati značajan finansijski dobitak ili vredan poklon - možda od voljenih osoba ili kao priznanje za vaš rad. Međutim, između 5. i 9. avgusta, budite taktični u porodičnim razgovorima - moguće su manje tenzije.

Od 15. do 18. avgusta, finansijska sreća je na vašoj strani - poslušajte savete iskusnih ljudi, posebno roditelja ili starijih mentora.

Sveća (21. maj - 20. jun): Jasnoća i kreativne finansije

Avgust Sveći donosi svetlost jasnoće i nove mogućnosti. Tokom dana solarne kulminacije (od 19. do 21. avgusta), sudbina će vam pokazati put kroz naizgled slučajne znake - možda kroz brojeve, simbole ili reči koje „slučajno“ čujete. Međutim, 10. i 12. avgusta, pazite da ne budete previše otvoreni - previše iskrenosti bi vam se moglo obiti o glavu. Finansijske prilike se javljaju 16. i 18. avgusta - razmišljajte van okvira. Odložite veće kupovine za septembar.

Točak (21. jun - 21. jul): Novi ciklus i intuicija za prihode

Ovaj mesec započinje potpuno novi ciklus u vašem životu. Prvih dana avgusta mogli biste dobiti ponudu koja fundamentalno menja vaše planove. Od 12. do 15. avgusta, budite oprezni - moguće su iluzije ili pokušaji zavođenja. Međutim, posle 20. avgusta, otvara se zanimljiv kanal prihoda - oslušnite svoj unutrašnji osećaj, on će vas odvesti u pravom smeru.

Zvezda (22. jul - 22. avgust): Blistavi trenuci i skriveni talenti

Avgust Zvezdi donosi blistave trenutke! Između 5. i 9. avgusta mogli biste biti javno pohvaljeni ili priznati za svoj talenat - bilo kroz umetnost, govor ili nastup. Od 14. do 16. avgusta budite posebno osetljivi - znak koji vam je potreban može doći kroz jednostavne gestove, poput dečjeg crteža ili melodije koja vas prati. Posle 19. avgusta, vaša skrivena znanja i veštine dolaze do izražaja - vreme je da pokažete ono što ste do sada krili.

Zvono (23. avgust - 22. septembar): Promena i kreativni potezi

Promena je ključna reč ovog meseca za Zvono. Od 7. do 12. avgusta sudbina vam donosi susret koji bi mogao imati dugoročne posledice - nova poznanstva otvaraju nova vrata. Oko 20. avgusta budite posebno svesni poruka koje dolaze iznutra - vaša intuicija će vam pomoći da se snađete u izazovnoj situaciji. Finansijski napredak dolazi posle 24. avgusta kroz kreativne i hrabre poteze - verujte svom osećaju, čak i ako deluje neobično.

Novčić (23. septembar - 22. oktobar): Obrti u odnosima i jača intuicija

Avgust Novčiću donosi zanimljive obrte, posebno u oblasti međuljudskih odnosa. U prvim danima avgusta obratite pažnju na neformalne razgovore - oni mogu sadržati ključne savete. Između 10. i 15. avgusta, ljudi iz vaše prošlosti mogu ponovo ući u vaš život.

Ne ignorišite ove susrete - oni nose potencijal za značajne promene. Posle 20. avgusta, vaša intuicija postaje izuzetno jaka - oslonite se na nju kada donosite važne odluke.

Dugi bodež (23. oktobar - 21. novembar): Nova partnerstva i rešavanje problema

Avgust Dugi bodež nosi nova partnerstva i prikrivene šanse. Između 7. i 12. avgusta moguće je da će vam neočekivanu podršku pružiti osoba koju dosad niste smatrali važnom. Oko 18. avgusta obratite pažnju na sitnice - slučajna rečenica ili gesta mogla bi vam ukazati na bitnu informaciju. Nakon 23. avgusta vaša sposobnost pronalaženja rešenja u naizgled bezizlaznim situacijama dolazi do izražaja - iskoristite ovaj trenutak za rešavanje problema koji vas muče već duže vreme.

Sekira (22. novembar - 21. decembar): Mudri uvidi i poboljšana komunikacija

Avgust Sekiri pruža priliku za mudre uvide i unutrašnje sazrevanje. Između 8. i 12. avgusta mogli biste dobiti važno saznanje zahvaljujući porodičnoj priči ili savetu starije osobe. Oko 17. avgusta budite pažljivi - previše direktnosti može narušiti nežne odnose. Nakon 22. avgusta razvija se vaša sposobnost komunikacije - čak i sa ljudima s kojima ste pre teško pronalazili zajednički jezik. Iskoristite to u pregovorima i važnim razgovorima.

Potkovica (22. decembar - 20. januar): Susreti sa prošlošću i dar pomirenja

Za Potkovicu, avgust donosi neočekivane susrete sa prošlošću. Na početku meseca mogli biste sresti osobu iz mladosti - taj susret bi vam mogao promeniti način na koji gledate događaje iz prošlosti. Oko 12. avgusta posebnu pažnju obratite na svoje snove - u njima se može skrivati poruka koja vam je potrebna. Nakon 20. avgusta otkrivate dar pomirenja - dobićete priliku da rešite konflikt koji se činio nerešivim.

(Ona.rs / Atma.hr)