PROGLAŠENO NAJLEPŠE IME NA SVETU, IMA GA MASA DEVOJČICA U SRBIJI: Evo kakva imena biraju roditelji ovde

RODITELjI često imaju problema da izaberu savršeno ime za njihovo dete. Imena se ređaju, a često se ovom zadatku priključe i bake, deke, ujaci, tetke, kumovi i sva šira i uža familija i prijatelji.

Mnogi žele da ime deteta bude odraz karaktera, pa tako za Petra važi da je snažan kao stena, za Anđelu da je kao anđeo dobra i lepa... A da li ste se ikada zapitali koje je najlepše ime na svetu?

Dr Bodo Vinterdi, kognitivni lingvista i istraživač sa Univerziteta u Birmingamu, sproveo je studiju sa nekoliko učesnika. Oni su slušali izgovaranje stotine imena, a naučnici su analizirali njihove reakcije.

Jedno ime se posebno izdvojilo, zahvaljujući melodičnom zvuku i muzikalnosti na različitim jezicima, a u pitanju je – Sofija.

Ovo ime je izutetno popularno u Srbiji, a posebnu popularnost dostiglo je od 2016. godine do danas, kada je to ubedljivo najpopularnije žensko ime, prenosi Republički zavod za statistiku. Sofija je inače među prvih 25 imena u dve trećine zemalja koje vode statistiku o učestalosti davanja određenih imena deci, većinom u Evropi i Americi.

Značenje i poreklo imena Sofija

Prema pisanju Official First Name iz 2023. godine, ime Sofija je u različitim oblicima (Sophia, Sofie, Sophy, Sophie) postalo popularno širom sveta.

Inače se koristilo od davnina u istočnim provincijama Rimskog carstva, pa je zatim postalo veoma rasprostranjeno u zemljama grčkog govornog područja i kasnije se proširilo u slovenske regione, da bi se širom Evrope koristilo u 16. veku. Naučnici smatraju da popularnost ovog imena raste zbog toga što se lako izgovara, slično je na gotovo svakom jeziku, a znači mudrost.

Milica i dalje jako popularno

Svi oni koji brinu da će ime Milica biti zastarelo mogu da odahnu. Iako je ime Sofija preuzelo prvo mesto, Milica je i dalje jako popularno, a nalazi se na stabilnom drugom mestu.

