KAKO DA UHVATITE SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK U PREVARI? Ovnovi se vade na depresiju, Rakovi gube smisao za humor, a tek Vage...

UKOLIKO sumnjate u vernost svog partnera, ovaj horoskop će vam biti od velike koristi. Proverite kako da uhvatite svaki horoskopski znak u prevari.

Prema horoskopu, zvezde tačno mogu da nam pokažu na koji način se ponaša muškarac svakog horoskopskog znaka kada se otisne u preljubničke vode.Otkrijte šta sve može da vam ukaže na to da vaš partner ima emotivni izlet.

Ovan

Ovnovi su veliki don žuani, pa se pripremite da se preljuba može dogoditi. Ovo su simptomi da vaš muž ima aferu: počeo je da se oblači traljavo, izgubio je interesovanje za porodične probleme, često zove nekoga i objašnjava to željom da pomogne prijatelju u nevolji... A ako ukažete na njegovo čudno ponašanje, on će se odnositi na depresiju ili loše zdravlje.



Bik

Kako da ga suočite sa istinom? Napijte ga i pažljivo ga pitajte šta se dešava. Imajte na umu da će ga buran obračun odgurnuti od vas. Budite diplomata.

Lako je prepoznati Bikovo neverstvo po tome što se od ćutljivog i mirnog čoveka odjednom pretvara u emotivnog govornika, počinje da vam laska, a već u sledećem trenutku prestaje da obraća pažnju na vas, postaje ravnodušan prema porodičnim poslovima i neredu u kući.

Savet je samo da se smirite.Bez okršaja, posebno javnih, uz učešće prijatelja i poznanika. Razgovarajte sa svojim mužem mirno i razborito.

Blizanci

Očigledni znaci afere sa muškarcem ovog znaka jesu da on često počinje da vas laže i mnogo priča. Osim toga, on odjednom postaje tačan, što je za njega netipično.

Pojavljuje se nešto čega ranije nije bilo: razdražljivost u razgovoru sa decom i stegnutost prema vama. Ne paničite, muževi Blizanci nisu sposobni za dugoročne veze, njihove romanse blede brzo.

Rak

Muž Rak koji je krenuo u pohod počinje da se ponaša neuobičajeno: uznemirava se, krije oči, često se ljuti i nervira, gubi interesovanje za porodicu i postaje netolerantan na bilo kakve komentare upućene njemu.

Ili iznenada, bez ikakvog razloga, postaje romantičan ili gubi suptilan smisao za humor. Postoji samo jedan način da se izleči pukotina koja je nastala u porodičnim odnosima: priznajte mu svoju ljubav.

Lav

Lav je priroda koja zahteva od svoje žene da ga obožava i divi se njegovoj inteligenciji i vrlinama. Najsigurniji način da ga zadržite jeste da ugodite njegovoj sujeti i priznate njegov autoritet. Čim primeti da ste umorni od toga da mu udovoljite, Lav će početi da traži obožavaoce sa strane. Znaci njegove izdaje su obično sledeći: želja da se lepo oblači, troši velike količine parfema, traži skupe poklone za žene, više ga ne zanima omiljena zabava - kao što je primanje gostiju, poćinje da pije i žali se na bolove u leđima.

Devica

Istiniti i pouzdani znaci da je vaš muž Devica krenuo u preljubnički pohod su sledeći: žudnja za žurkama, nervoza, mrzovoljnost prema porodici, loše varenje, drastična promena izgleda nabolje. Raspitajte se o svojoj protivnici i, naučivši njene slabosti, ojačajte svoje prednosti.

Vage

Muževi Vaga su prilično prevrtljivi, pa budite spremni na njegove česte afere. Znaci da ima devojku su sledeći: uvek žuri da negde stigne, uvek je umoran, čak i kada radi tiho i ne naporno, počinju da ga bole jetra i bubrezi.

Osim toga, vaš muž odjednom počinje da posvećuje povećanu pažnju deci, pere sudove i da se interesuje za vašu dnevnu rutinu. Koju taktiku treba izabrati? Nemojte biti željni svađe.

Škorpija

Muškarac ovog znaka je strastvene prirode, senzualnost mu je na prvom mestu. A ako ste iznenada izgubili svoju seksualnu privlačnost za njega, morate preduzeti hitne mere.

Nije teško pretpostaviti da se to dogodilo: Škorpija ima iskricu u očima i s vremena na vreme hvali neku drugu ženu. Ne pokušavajte da odgovorite svom mužu varanjem, on vam to nikada neće oprostiti. Izaberite drugi - senzualni put.

Strelac

Muževi Strelci su strastvene prirode, ali njihove romanse ne traju dugo. Znaci da je Strelac pronašao drugu obično su sledeći: počinje da gubi novčanik, ključeve, laže na svakom koraku, gubi interesovanje za šetnje, za razgovore i diskusije o opštim temama, za sportske programe i odlaske u posete ljudima.

Jarac

Muškarci Jarčevi imaju važnu osobinu - duhovno su veoma verni svojim ženama, porodica je za njih svetinja, pa su njihovi senzualni hobiji privremeni.

Znaci afere su: stalna zamišljenost, rasejanost, zanemarivanje posla, povećana nervoza i kožne alergije. Da biste poboljšali porodične odnose, budite strpljivi i uporni.

Vodolija

Muževi Vodolije se ne odlikuju postojanošću, oni su kao vetar, nepredvidivi su u poslu kao i u ljubavi. Uprkos tome, ne karakteriše ih seksualna zabrinutost, najčešće varaju iz intelektualnog interesovanja.

Kako se manifestuje neverstvo Vodolije? Počinje da laže i izmiče, prestaje da komunicira sa brojnim prijateljima, stalno negde nestaje. Ne pokušavajte da prepravite Vodolije - beskorisno je.

Ribe

Ovaj znak ima osetljivu dušu i emocionalno reaguje na komunikaciju s partnerom. Znaci nove privrženosti su razdražljivost i bes prema vama, česte sarkastične opaske upućene vama, briga za spostveno zdravlje, figuru i zavisnost od alkohola.

